Никому неизвестный кроссовер Toyota попался на фото

В модельном ряде Toyota есть достаточное количество кроссоверов, но в ближайшем будущем он должен пополниться ещё одной новинкой. Правда, пока не особо известной.

Японское издание Mag-X опубликовало фото таинственного SUV, который сейчас тестируется Тойотой на дорогах общего пользования. Новинка покрыта камуфляжем, однако хорошо видно, что у неё низкий силуэт и очень узкая оптика.

Неизвестный кроссовер Toyota mag-x.jp

Существует две версии относительно того, что это за кроссовер. Первая из них – перед нами серийная версия кроссовера TJ Cruiser, прототип которого был представлен ещё в 2017 году. Этот автомобиль должны были показать в мае этого года, и не исключено, что сейчас он проходит финальные испытания (и немного задерживается). Однако изображенная на фото не соответствует облику и духу предстоящему TJ Cruiser: это должен быть высокий и угловатый кроссовер, напоминающий по своей форме больше фургон. К слову о других характеристиках – модель будет доступна в двух- и трёхрядной версиях, получит пару гибридных модификаций с 1,8- и 2,5-литровыми моторами в основе, обычный 2,0-литровый бензиновый двигатель, а также полный привод, позаимствованный у RAV4.

Toyota TJ Cruiser - концепт 2017 года cars.com

Другая же версия гласит, что фотошпионы запечатлели будущий вседорожник Toyota Corolla Cross. Ранее этот автомобиль уже попадал в объективы камер, однако тогда он был тщательно скрыт – его тестировали на дорогах в кузове RAV4. Известно, что в основе новинки лежит платформа платформе TNGA-C (от CH-R), а в моторную гамму войдут 139- и 169-сильные атмосферные моторы 1.8 и 2.0. Автомобиль появится в 2021 году, но ориентирован он будет на рынки Бразилии и ЮВА.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что Toyota вывела на рынок сразу два электрических кроссовера.

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