Никакого холостого хода: как правильно прогревать автомобиль

Многим автомобилистам хорошо известно, что холод и машина между собой дружат плохо. И чтобы подготовить своего "железного коня" к поездке, часто его прогревают. Однако мало кто из водителей делает это правильно.

AutoOboz рассказывает о том, почему знаменитый прогрев на холостом ходу на самом деле бессмыслен и как правильно все же прогревать автомобиль перед поездкой.

Прогрев на холостом ходу может даже навредить двигателю wanderglobe.org

Миф о пользе прогрева на холостом ходу

Многие водители всю зиму соблюдают установленный ритуал: сначала заводят машину, включают обогрев и дают двигателю поработать несколько минут на холостом ходу, одновременно очищая машину от снега и соскребая наледь с окон. Однако это не имеет ничего общего с правильным прогревом двигателя, и вот почему.

Прогрев автомобилей на холостом ходу появился еще тогда, когда машины оснащались карбюраторными двигателями. Как несложно догадаться, это было давно, еще в прошлом веке. Здесь решающее значение имела работа с дроссельной заслонкой. Действительно, холодный карбюраторный двигатель может отказаться работать на морозе, именно поэтому его и прогревали. А вот современные моторы, которые уже оснащены инжекторами, не имеют с этим проблем. В случае с ними подача топливной смеси увеличивается даже без нажатия на дроссельный рычаг, и их работа практически одинакова как в холодную, так и теплую погоду. Напротив, простой и холостой ход могут даже повредить двигатель: избыток бензина в таком состоянии может привести к повреждению масляной пленки на стенках цилиндров, при этом есть риск постепенного попадания топлива в масло, что чревато ухудшением его смазочных свойств.

При этом не стоит забывать, что двигатель – не единственный важный компонент автомобиля. Пока машина не двинется, все остальные агрегаты, такие как коробка передач, будут холодными, даже если стоять на холостом ходу в течение часа. И это не говоря уже о ненужной трате топлива и времени.

Так как же прогревать двигатель правильно?

Идеально запустить двигатель и дать ему поработать несколько секунд, чтобы масло попало во все укромные уголки и механические компоненты. После этого больше нет смысла ждать – можно смело двигаться в путь. И вот здесь уже наступает момент правильного прогрева мотора – с помощью тихой, медленной езды.

В первые минуты нужно стараться поддерживать как можно более низкую скорость, избегать динамичного вождения и быстрого ускорения. Нецелесообразно разгонять машину более чем на 3000 об/мин. Через какое-то время автомобиль полностью прогреется, включая его трансмиссионное масло, после чего уже можно набирать обороты.

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