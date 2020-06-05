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5 июня • обновлено в 13:39
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Ничего не осталось: тираж новой Honda раскупили за 4 минуты

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Honda Civic Type R Limited Edition – особая серия спортивного хэтчбека, ограниченная тиражом в 100 экземпляров. Покупателям понадобилось несколько минут, чтобы все раскупить.

Первые 100 автомобилей лимитированной серии отправились в Канаду, но позже модель будет доступна в США и Европе. Возможно, количество машин будет таким же. Но канадские автомобилисты уже разобрались с новинкой, ведь тираж закончился через 4 минуты.

Honda Civic Type R Limited Edition

Honda Civic Type R Limited Edition

motor1.com

Honda Civic Type R Limited Edition

Honda Civic Type R Limited Edition

motor1.com

Интересно, что цена Honda Civic Type R Limited Edition не была объявлена заранее. При этом каждый покупатель внес $1000 депозита за предзаказ. Таким образом, канадское представительство Honda заработало $100 000 даже без автомобиля как такового.

Honda Civic Type R Limited Edition

Honda Civic Type R Limited Edition

motor1.com

Honda Civic Type R Limited Edition

Honda Civic Type R Limited Edition

motor1.com

Honda Civic Type R Limited Edition

Honda Civic Type R Limited Edition

motor1.com

От "стандартной" Honda Civic Type R ограниченный тираж Limited Edition отличается ярко-желтым цветом кузова. Крыша, корпуса зеркал и колесные диски выполнены в черном цвете. Силовая установка не претерпела изменений – четырехцилиндровый турбомотор мощностью 320 л.с., который сочетается с 6-ступенчатой механической КПП.

Honda Civic Type R Limited Edition

Honda Civic Type R Limited Edition

Honda

Honda Civic Type R Limited Edition

Honda Civic Type R Limited Edition

Honda

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о Honda, которая разгоняется до 100 км/ч чуть дольше 1 секунды.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
Honda новые авто авто
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