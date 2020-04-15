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15 апреля • обновлено в 16:45
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Невероятный тюнинг УАЗ: показан самый низкий "Бобик" в мире

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Зачастую тюнинг внедорожников УАЗ заключается в еще большей подготовки этих автомобилей для бездорожья. Больший клиренс, увеличенные колеса, лебедка – словом, появляется всё то, что нужно для офф-роуда.

Но в данном же случае речь идёт о тюнинге "наоборот" – старый-добрый УАЗик превратили в самый низкий "Бобик" в мире.

Заниженный УАЗ

Заниженный УАЗ

Скриншот видео

Внедорожник сделали в стиле японского JDM: его настолько занизили, что у клиренс почти пропал, а днище чуть ли не "черкает" по дороге. Благодаря такому решению смотрится автомобиль очень необычно.

Заниженный УАЗ

Заниженный УАЗ

Скриншот видео

Однако одной "посадкой" дело не обошлось: также УАЗ получил рядный шестицилиндровый двигатель Toyota cерии 1JZ (такой мотор выпускался с 1990 по 2007 год, наиболее известен по модели Supra), выхлоп в стиле заряженного Mercedes G63 AMG и оптику на светодиодах.

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Автор
Виталий Сазонов
Тема
Новости автомира
Теги
УАЗ тюнинг авто б/у автомобиль внедорожник
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