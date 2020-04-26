Невероятные автомобильные ДТП. Исторические фото

Говорят, в ДТП нет ничего хорошего. Но эти исторические фото (некоторым из них более 50 лет) доказывают, что красоту, достойную музея, можно увидеть в любом явлении.

Арнольд Одерматт работал в автомобильном департаменте одного из регионов Швейцарии в период 1948-1993 годов. За 45 лет работы у служащего накопилось много фотографий ДТП – это и было его основной обязанностью.

Исторические фото ДТП motor.ru

Теперь его фотографии являются настоящим предметом искусства, ведь Одерматт – признанный фотограф, который получил огромное количество наград за свои работы. Ему удалось показать, что разбитый автомобиль – это не только груда металла, которую впереди ждет лишь утилизация, но и настоящий арт-объект, который можно изучать очень долго благодаря правильному кадру.

Исторические фото ДТП motor.ru

Исторические фото ДТП motor.ru

Одерматт избегал фотографировать пострадавших водителей и пассажиров. Во главе композиции – только автомобили. Поэтому о тяжести разных ДТП можно судить только по степени повреждений. Этот фотограф умел показать их во всей красе.

Исторические фото ДТП motor.ru

Исторические фото ДТП motor.ru

Исторические фото ДТП motor.ru

Некоторым изображениям действительно много лет. Середина прошлого столетия – интересное время, когда автомобили становились все популярнее, но еще не были повсеместным явлением как сейчас. От этого столкновение двух машин на пустынной дороге выглядит еще интереснее.

Исторические фото ДТП motor.ru

Исторические фото ДТП motor.ru

Исторические фото ДТП motor.ru

Удивительно, как человеку удалось превратить свою работу в настоящее искусство, которым мы теперь можем наслаждаться. Браво.

Исторические фото ДТП motor.ru

Исторические фото ДТП motor.ru

Исторические фото ДТП motor.ru

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