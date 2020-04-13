Владелец Tesla показал невероятную живучесть своего авто на видео

Электрический седан Tesla Model 3 получил в ДТП самые серьезные повреждения, но, к большому удивлению, это не помешало ему оставаться на ходу. Причем передвигается он без каких-либо проблем.

Об этом случае стало известно благодаря одному из пользователей YouTube, который опубликовал ролик со своим "затоталиным" электромобилем. В нём отчётливо видно, как тесловский седан, который практически полностью остался без кузова (отсутствуют крыша, багажник, капот, бампера стекла, плюс погнуты стойки), "наматывает круги" по улице и делает это так же уверенно, как и до аварии.

Разбитая, но живая Tesla Model 3 vaielettrico.it

Объяснить это можно довольно просто – все агрегаты, которые обеспечивают жизнедеятельность электромобиля Тесла, располагаются компактно в полу и на осях. Тем не менее, от непривычки увиденное всё же поражает.

Разбитая, но живая Tesla Model 3 vaielettrico.it

Интересно, что изначально владелец хотел восстановить свою Теслу, но в итоге передумал и выставил её на продажу на интернет-аукционе eBay. Учитывая распространённость запчастей на Tesla Model 3 (эта модель электромобиля часто встречается на разборках), можно предположить, что новый владелец её восстановит. Хотя не исключено, что живучая Тесла может стать донором для другой "тройки" (или же нескольких "троек").

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что Илон Маск раскрыл тайну электрокаров Тесла, которую владельцы не могли разгадать несколько лет.

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