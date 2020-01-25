Автобусы ЛАЗ в США: в Сети показали впечатляющую коллекцию

В США собрали невероятную коллекцию украинских автобусов ЛАЗ, причём вся работа была проделана одним человеком. Правда, речь едет не о настоящих экспонатах, а масштабных моделях.

Уникальную коллекцию ЛАЗов собрал украинец Роман Грудинин. Сейчас он живёт в Штатах и работает в американском подразделении Volvo, тогда как ранее он трудился Львом автобусном заводе.

Коллекция автобусов ЛАЗ в США Українські автомобілі, Facebook

Судя по фотографиям, которые опубликовало сообщество Українські автомобілі в Facebook, коллекция насчитывает десятки разных моделей: машины серии ЛАЗ-Украина, ЛАЗ-699, ЛАЗ-699Р Турист, ЛАЗ-4207, NeoLAZ-12 и др. Масштабы– самые разные, а сами модели – от высоко детализированных то обычных макетов.

Коллекция автобусов ЛАЗ в США Українські автомобілі, Facebook

Вся экспозиция находится в одной комнате, при этом кроме самих машин здесь есть справочная литература по ЛАЗам, оригинальные детали от автобусов (вроде приборной панели и руля) памятные медали, значки и почтовые марки с символикой завода; по центру находится макет завода ЛАЗ – с цехами и прилегающей территорией. Не обошлось также и без будней Львовского автобусного завода: в коллекцию вошли удостоверения сотрудников предприятия, различные награды за достижения, фотоальбомы и даже таблички с дверей кабинетов.

Коллекция автобусов ЛАЗ в США Українські автомобілі, Facebook

Коллекция автобусов ЛАЗ в США Українські автомобілі, Facebook

Коллекция автобусов ЛАЗ в США Українські автомобілі, Facebook

Коллекция автобусов ЛАЗ в США Українські автомобілі, Facebook

Коллекция автобусов ЛАЗ в США Українські автомобілі, Facebook

Коллекция автобусов ЛАЗ в США Українські автомобілі, Facebook

Коллекция автобусов ЛАЗ в США Українські автомобілі, Facebook

Коллекция автобусов ЛАЗ в США Українські автомобілі, Facebook

Коллекция автобусов ЛАЗ в США Українські автомобілі, Facebook

Коллекция автобусов ЛАЗ в США Українські автомобілі, Facebook

Коллекция автобусов ЛАЗ в США Українські автомобілі, Facebook

Коллекция автобусов ЛАЗ в США Українські автомобілі, Facebook

Коллекция автобусов ЛАЗ в США Українські автомобілі, Facebook

Напомним, ранее OBOZREVATEL, публиковал фото огромного автобусного парка, который оказался заброшенным. Находится он в Киеве.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!