Крайне неудачный обгон эвакуатора попал на видео

В сети появилось видео крайне неудачного обгона автомобиля. Audi A3 пыталась объехать по соседней полосе эвакуатор, однако зацепилась за грузовик и несколько раз перевернулась.

Необычный инцидент произошел в Великобритании. Как видно в ролике, размещенного на YouTube, скорость легковой машины была небольшой, при этом сам контакт "Ауди" с эвакуатором тоже нельзя назвать сильным. Тем не мене, этого хватило для того, чтобы A3 взлетела в воздух и полдесятка кувырков (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Audi несколько раз перевернулась из-за неудачного обгона Скриншот видео

Причиной ДТП, очевидно, стало несоблюдение интервала при обгоне и неправильная оценка габаритов.

В комментариях к ролику один из пользователей отметил, что водителя этой "Ауди" неоднократно "ловили" на опасном вождении, в том числе – при выполнении обгонов.

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