Неубиваемый электрокар Xiaomi с пробегом 700 км выходит на рынок

На следующей неделе (27 апреля) в Китае дадут "зеленый свет" инновационному электрическому седану Xpeng P7 местного производства. Этот автомобиль, разработанный компанией Xpeng Motors на деньги гиганта Xiaomi, обещает быть невероятно интересным: огромный запас хода, развитый автопилот, устойчивость к агрессивной окружающей среде и многое другое.

Xpeng P7 дебютировал на Шанхайском автосалоне в апреле 2019-го, и в течение последующего года производитель тщательно испытывал электрокар. Машина получилась, можно сказать, неубиваемой: в течение 120 дней её тестировали на 40-градусном морозе (основной упор был сделан на проверке контроля тяги и общей управляемости авто), и со всеми вызовами она справилась успешно.

Xpeng P7 xiaopeng.com

Xpeng P7 будет доступен с двумя силовыми установками на выбор: с одним электродвигателем мощностью 263 л.с. (задний привод, 4,3 сек до "сотни") и двумя моторами на 424 силы (полный привод, 4,3 сек до 100 км/ч). А вот батарея у новинки одна – емкостью 80,87 кВтч, но её хватает на впечатляющие 706 км пробега по циклу NEDC. Это намного больше, чем у ближайшего конкурента Tesla Model 3.

Xpeng P7 xiaopeng.com

Ещё одной особенностью Xpeng P7 является автопилот так называемого третьего уровня, который работает на платформе Nvidia Drive AGX Xavier. Как заявляют в компании, система будет помогать водителю на автомагистралях, в городском трафике и при парковке. При самостоятельном движении она полагается на 12 ультразвуковых датчиков, 5 высокоточных радаров, работающих в миллиметровом диапазоне, а также на 4 камеры с охватом в 360 градусов.

Xpeng P7 xiaopeng.com

Xpeng P7 xiaopeng.com

Появится ли Xpeng P7 в других странах, пока неизвестно. Но учитывая характеристики модели, электрокар является весьма перспективным. В Китае же за машину просят 34 тыс. долларов за "базу" и 51 тысячу за полноприводный вариант.

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