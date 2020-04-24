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24 апреля • обновлено в 14:35
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Неубиваемый электрокар Xiaomi с пробегом 700 км выходит на рынок

1.9т
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На следующей неделе (27 апреля) в Китае дадут "зеленый свет" инновационному электрическому седану Xpeng P7 местного производства. Этот автомобиль, разработанный компанией Xpeng Motors на деньги гиганта Xiaomi, обещает быть невероятно интересным: огромный запас хода, развитый автопилот, устойчивость к агрессивной окружающей среде и многое другое.

Xpeng P7 дебютировал на Шанхайском автосалоне в апреле 2019-го, и в течение последующего года производитель тщательно испытывал электрокар. Машина получилась, можно сказать, неубиваемой: в течение 120 дней её тестировали на 40-градусном морозе (основной упор был сделан на проверке контроля тяги и общей управляемости авто), и со всеми вызовами она справилась успешно.

Xpeng P7

Xpeng P7

xiaopeng.com

Xpeng P7 будет доступен с двумя силовыми установками на выбор: с одним электродвигателем мощностью 263 л.с. (задний привод, 4,3 сек до "сотни") и двумя моторами на 424 силы (полный привод, 4,3 сек до 100 км/ч). А вот батарея у новинки одна – емкостью 80,87 кВтч, но её хватает на впечатляющие 706 км пробега по циклу NEDC. Это намного больше, чем у ближайшего конкурента Tesla Model 3.

Xpeng P7

Xpeng P7

xiaopeng.com

Ещё одной особенностью Xpeng P7 является автопилот так называемого третьего уровня, который работает на платформе Nvidia Drive AGX Xavier. Как заявляют в компании, система будет помогать водителю на автомагистралях, в городском трафике и при парковке. При самостоятельном движении она полагается на 12 ультразвуковых датчиков, 5 высокоточных радаров, работающих в миллиметровом диапазоне, а также на 4 камеры с охватом в 360 градусов.

Xpeng P7

Xpeng P7

xiaopeng.com

Xpeng P7

Xpeng P7

xiaopeng.com

Появится ли Xpeng P7 в других странах, пока неизвестно. Но учитывая характеристики модели, электрокар является весьма перспективным. В Китае же за машину просят 34 тыс. долларов за "базу" и 51 тысячу за полноприводный вариант.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Volvo сложила ценник на своего соперника Tesla Model 3.

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Автор
Виталий Сазонов
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