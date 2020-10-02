Клуб владельцев Toyota Land Cruiser остался без своих авто из-за горной реки

В сети появилось видео необычного происшествия с участием нескольких внедорожников Toyota Land Cruiser. Машины каким-то образом оказались в горной реке, которая их смыла течением и полностью затопила.

Соответствующее видео было опубликовано на YouTube. Никаких подробностей о том, что же произошло, неизвестно. Судя по тому, что в кадрах видны одни "Крузаки", клуб владельцев Toyota Land Cruiser отправился на внедорожные покатушки, но в один момент что-то пошло не так.

На кадрах видно, что во всех четырех машинах никого нет, а у некоторых внедорожников открыты двери – судя по всему, их водители успели выпрыгнуть и спастись. А вот удалось ли вернуть им свои машины, да еще и в целости, неясно.

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