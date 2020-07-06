Несколько автомобилей уничтожили на День Независимости США

В США 4 июля отмечали День Независимости. В штате Аляска по этому случаю каждый год проходит фестиваль, в рамках которого несколько автомобилей с разгоном сбрасывают в обрыв с высоты 90 м.

Американцы отметили День Независимости разбитыми машинами. Фото: скриншот видео

На видео показали множество старых автомобилей, которых впереди ждала только утилизация. Тем не менее, все они способны передвигаться своим ходом. Этим и воспользовались организаторы фестиваля, который посетили сотни местных жителей.

Перед обрывом подготовили трамплин, на котором каждое транспортное средство буквально "взлетает". Перед этим машину заводят, толкают и отпускают. Далее автомобиль в буквальном смысле все делает сам. Внизу за происходящим наблюдают посетители мероприятия.

Американцы отметили День Независимости разбитыми машинами. Фото: скриншот видео

Американцы отметили День Независимости разбитыми машинами. Фото: скриншот видео

Американцы отметили День Независимости разбитыми машинами. Фото: скриншот видео

Все это сопровождается смехом, восторженными возгласами и поздравлениями. Событие получается очень необычным, но у нас есть возможность насладиться этим только с помощью видео.

Когда все автомобили-участники падают вниз, люди собираются вокруг разбитых машин и удивленно рассматривают повреждения. Затем транспортные средства забирают для окончательной утилизации.

Напомним, как рассказывал OBOZREVATEL, в США водитель устроил масштабное ДТП и разбил 6 автомобилей.