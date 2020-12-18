Неправильная буксировка внедорожника обернулась вырванной подвеской

В сети появилось видео, которое наглядно показывает, как не нужно буксировать автомобиль. Из-за неправильно закрепленного троса и слишком резких движений машина, которую должны были спасти, пострадала еще больше – ее лишили части подвески.

Ролик необычного происшествия опубликовал YouTube-канал ViralHog. Как видно на изображениях, внедорожник Jeep Liberty во время неудачной парковки наехал на мусорный бак, после чего накрепко застрял. Ему на помощь пришел водитель тяжелого пикапа Ford Super Duty. Первые попытки достать "джип" не увенчались успехом, тогда "спасатель", находившийся за рулем "форда", решил перейти к более решительным действиям (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Пикап Ford неудачно отбуксировал внедорожник Ford Коллаж из скриншотов видео

Пикап подогнали максимально близко к внедорожнику, после чего сделали резкий рывок. Это было фатальное решение: как только Super Duty разогнался, у Liberty вырвало часть подвески вместе с колесом. После этого Jeep рухнул на землю, повредив еще и бампер.

Очевидно, что водитель "форда" надеялся при помощи мощности освободить машину из западни, и, возможно, это бы и получилось сделать, если бы трос был прикреплен к крюку "джипа", а не обмотан вокруг колеса.

Теперь владельцу Jeep Liberty предстоит дорогостоящий ремонт.

Как ранее писал OBOZREVATEL: