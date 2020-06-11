Неожиданный внедорожник Mazda удивил своим видом

Стас Сидилев Новости 09:25, 11.06.2020 Обновлено: 09:26, 11.06.2020

Компания Mazda завершила работу над новым поколением пикапа BT-50. В отличие от предшественника, который базировался на платформе Ford Ranger, новинка, как ожидается, разделит техническую часть с Isuzu D-Max.

Первое фото Mazda BT-50 2021 модельного года не раскрывает деталей дизайна. Удивителен сам факт того, что новый внедорожник Мазда – это пикап, родословную которого в компании решили продолжить. Премьера модели состоится 17 июня, поэтому совсем скоро мы узнаем все подробности.

Новый пикап Mazda BT-50
Mazda

Под капотом может оказаться дизельный двигатель мощностью 190 Нм, который предложат как с механической, так и с автоматической КПП.

Isuzu D-Max
Isuzu

Внешне пикап Mazda BT-50 не будет напоминать Isuzu и получит собственный дизайн и новый салон с улучшенными отделочными материалами и технологичным оснащением.

Пикап Mazda BT-50 прошлого поколения
Mazda
Пикап Mazda BT-50 прошлого поколения
Mazda

Как сообщал OBOZREVATEL, первый электромобиль Mazda приблизился к покупателям.

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