Главная Новости
11 июня • обновлено в 09:44
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости

Неожиданный внедорожник Mazda удивил своим видом

1.6т
Читать материал на украинском

Компания Mazda завершила работу над новым поколением пикапа BT-50. В отличие от предшественника, который базировался на платформе Ford Ranger, новинка, как ожидается, разделит техническую часть с Isuzu D-Max.

Первое фото Mazda BT-50 2021 модельного года не раскрывает деталей дизайна. Удивителен сам факт того, что новый внедорожник Мазда – это пикап, родословную которого в компании решили продолжить. Премьера модели состоится 17 июня, поэтому совсем скоро мы узнаем все подробности.

Новый пикап Mazda BT-50

Новый пикап Mazda BT-50

Mazda

Под капотом может оказаться дизельный двигатель мощностью 190 Нм, который предложат как с механической, так и с автоматической КПП.

Isuzu D-Max

Isuzu D-Max

Isuzu

Внешне пикап Mazda BT-50 не будет напоминать Isuzu и получит собственный дизайн и новый салон с улучшенными отделочными материалами и технологичным оснащением.

Пикап Mazda BT-50 прошлого поколения

Пикап Mazda BT-50 прошлого поколения

Mazda

Пикап Mazda BT-50 прошлого поколения

Пикап Mazda BT-50 прошлого поколения

Mazda

Как сообщал OBOZREVATEL, первый электромобиль Mazda приблизился к покупателям.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
авто новые авто внедорожник пикап Mazda
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Авто Новости

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 29 070.

    Вылечились: 13 141. Умерли: 854.

  • В мире заболели более 7,4 млн человек, погибли – больше 416 тысяч.

  • Карантин в Украине продолжат после 22 июня: названа причина.

  • Цены на маски в Украине обвалились в 10 раз: раньше их можно было купить за 50 грн штуку!

  • ВОЗ усомнилась в достоверности данных по смертности от коронавируса в России: "смотрится необычно".

Новости авто

Топ-публикации

Топ-блоги