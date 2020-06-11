Неожиданный внедорожник Mazda удивил своим видом

Компания Mazda завершила работу над новым поколением пикапа BT-50. В отличие от предшественника, который базировался на платформе Ford Ranger, новинка, как ожидается, разделит техническую часть с Isuzu D-Max.
Первое фото Mazda BT-50 2021 модельного года не раскрывает деталей дизайна. Удивителен сам факт того, что новый внедорожник Мазда – это пикап, родословную которого в компании решили продолжить. Премьера модели состоится 17 июня, поэтому совсем скоро мы узнаем все подробности.
Новый пикап Mazda BT-50
Mazda
Под капотом может оказаться дизельный двигатель мощностью 190 Нм, который предложат как с механической, так и с автоматической КПП.
Isuzu D-Max
Isuzu
Внешне пикап Mazda BT-50 не будет напоминать Isuzu и получит собственный дизайн и новый салон с улучшенными отделочными материалами и технологичным оснащением.
Пикап Mazda BT-50 прошлого поколения
Mazda
Пикап Mazda BT-50 прошлого поколения
Mazda
Как сообщал OBOZREVATEL, первый электромобиль Mazda приблизился к покупателям.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.