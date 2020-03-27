На троих: необычный Porsche 911 выставили на продажу

Porsche 911 с трехместным салоном появился в продаже на одном из аукционов в США.

Уникальность данного автомобиля заключается в нестандартном тюнинге, выполненном компанией Trinity Motorsports из Огайо. Автомобиль имеет собственное имя Centro 911, а основой для необычной конверсии послужил 911 Carrera S 2008 года.

Centro 911 создали на базе Porsche 911 Carrera S bringatrailer.com

В полностью переработанном салоне гоночный "ковш" пилота располагается по центру. А сзади предусмотрели два кресла для пассажиров.

Главное отличие Centro 911 от других Porsche – трехместный салон bringatrailer.com

Приборная панель отделана карбоном и кожей. Центральная консоль смещена вправо и получила индивидуальный дизайн, инфо-развлекательную систему с большим дисплеем и новые органы управления.

Centro 911 bringatrailer.com

Центральная консоль смещена вправо и получила индивидуальный дизайн bringatrailer.com

Но и это еще не все. Автомобиль прекрасно укомплектован. В его арсенале есть фирменный пакет Sport Chrono Package Plus, спортивная титановая выхлопная система, 19-дюймовые легкосплавные диски, короткоходный механизм переключения передач Schnell, лазерный радар-детектор, карбоновые накладки в дверных проемах и прочие опции.

В движение одноместный Porsche приводит 3,8-литровая оппозитная "шестерка", работающая в паре с 6-ступенчатой "механикой". На одометре купе – всего 53 тысячи км из которых около 5 тысяч наездил нынешний владелец машины.

Сзад Centro 911 украшает "двухэтажное" антикрыло и светодиодные фонари bringatrailer.com

На сегодняшний день максимальная ставка достигла $19 500, а аукцион продлится до 31 марта. Так что, у вас есть еще шанс побороться за право обладания уникальным трехместным Porsche.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в Porsche намерены расширить семейство электромобилей.

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