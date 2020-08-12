Живучий Mercedes: как выглядит идеальный претендент на скручивание пробега

В Германии выставили на продажу интересный универсал Mercedes-Benz E-Class W212 2016 года выпуска. 4-летняя машина обращает на себя вниманием необычным сочетанием состояния и пробега.

Как следует из объявления, размещенном на сайте mobile.de, за прошедшее время автомобиль проехал внушительные 422 000 км (то есть, ежегодно владелец на нем накатывал примерно 105 тыс. км). При этом внешне он выглядит на отлично, а салон можно оценить на твердую "четверку".

Mercedes E-Class 2016 года с пробегом 422 000 км. Фото: mobile.de

Учитывая великолепное состояние Мерседеса, не исключено, что автомобиль приобретет перекупщик после чего скрутит пробег и продаст его намного дороже. Сейчас же универсал отдают за 16 990 евро.

Mercedes E-Class 2016 года с пробегом 422 000 км. Фото: mobile.de

Mercedes E-Class 2016 года с пробегом 422 000 км. Фото: mobile.de

Mercedes E-Class 2016 года с пробегом 422 000 км. Фото: mobile.de

Под капотом авто – 3,0-литровый дизельный мотор мощностью 260 сил (версия Е350 Т). Также автомобиль хорошо упакован: в его арсенале спорт-пакет AMG, светодиодные фары, кожаный салон, мультимедиа с камерой заднего вида и функцией голосового ввода, панорамная крыша, множество электронных ассистентов и т.д.

Mercedes E-Class 2016 года с пробегом 422 000 км. Фото: mobile.de

Mercedes E-Class 2016 года с пробегом 422 000 км. Фото: mobile.de

Mercedes E-Class 2016 года с пробегом 422 000 км. Фото: mobile.de

Mercedes E-Class 2016 года с пробегом 422 000 км. Фото: mobile.de

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