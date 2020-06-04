Необычный Kia Sportage в Украине продают за $3300

Кроссовер Kia Sportage является очень популярной в Украине моделью, и недавно в сети выставили на продажу его необычную "версию". При чем стоит она сравнительно недорого.

Речь идёт о Sporage первого поколения, который превратили в короткобазный внедорожник для бездорожья. Машина эта самодельная, и по своему виду напоминает гибрид ралли-болида и багги.

Kia Sportage за 3300 долларов auto.ria

Автомобилю довольно существенно уменьшили длину, укоротив не только сам кузов, но и шасси. Благодаря этому кросс стал очень компактным.

Kia Sportage за 3300 долларов auto.ria

Kia Sportage за 3300 долларов auto.ria

Кроме того, у него новая передняя часть, а также переделана "корма" – сзади находится открытая грузовая площадка, как у пикапа. Вместо бамперов установлены дуги. Кроме того, поверх кузова установлен а-ля каркас безопасности.

Kia Sportage за 3300 долларов auto.ria

Под капотом Киа установлен 128-сильный двигатель 2.0. За внедорожник 2000 года выпуска с пробегом 170 000 км хотят выручить 3300 долларов. Находится авто в Каменце-Подольском.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Колумбии выставили на продажу Ниву с пробегом 250 000 км, которая удивила своим состоянием.