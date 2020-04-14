Необычный кабриолет Chevrolet оказался рестомодом
Один из американских дилеров предлагает на продажу необычный экземпляр Chevrolet Corvette С2.
Вам не кажется, что автомобиль выглядит как-то необычно? На самом деле, это вовсе не второе поколение культового американского спорткара, а рестомод, то есть современный автомобиль, выполненный в ретро стиле.
Постройкой таких интересных машин занимается калифорнийская компания Classic Reflection Coachworks. Этот Corvette выполнен в стиле модели С2 1967 года. Но на самом деле под элегантным кузовом скрывается модель шестого поколения, изготовленная в 2011 году.
В своей работе мастера CR Coachworks используют кузовные панели из углепластика. Салон практически ничем не отличается от обычного С6.
Здесь есть все необходимое для комфортного драйва, включая бесключевой доступ, мультимедийную систему с цветным дисплеем, подогрев сидений с электроприводом и прочие опции от обычного С6.
CR Coachworks предлагает аналогичные автомобили по цене от $165 тысяч (включая стоимость "донорского" C6). А героя нашего рассказа оценили в $148777 с учетом того, что модель уже была в эксплуатации.
Автомобиль оснащен 436-сильным мотором LS3 V8 и 6-ступенчатым "автоматом". За 9 лет эксплуатации репликар "набегал" по американским дорогам около 19 тысяч км.
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