Необычный 6-колесный Saab 9-3 занял место Mercedes S-Class и Audi A8

В Стокгольме заметили очень необычный Saab 9-3. Легендарный седан был адаптирован под персональные нужды владельца, и представляет собой нечто среднее между пикапом и легким грузовиком. Как отмечает автор ролика, машину засняли прямо возле здания МИД Швеции, где обычно паркуются такие авто, как Mercedes S-Class и Audi A8.

Судя по видео, опубликованному на YouTube-канале GTBOARD.com, главное отличие пикапа-грузовика "Сааба" – другая задняя часть. Классический четырехдверный автомобиль заканчивается в районе В-стойки: следом за ней идет уже не продолжение салона, а крупная грузовая платформа для перевозки окон. Кроме того, коммерческий 9-3 получил дополнительную ось, и теперь у него не четыре, а шесть колес. А вот характерная "саабовская" черта в виде низкого клиренса сохранилась, хотя логично было бы автомобиль поднять на несколько сантиметров, учитывая его предназначение.

Автор ролика выразил мнение, что это, скорее всего, не только единственный Saab с шестью колесами, но единственный "Сааб" с таким большим грузовым пространством.

Отметим, что Saab 9-3 выпускался с 1998 по 2012 годы. Считается, что это один из самых безопасных автомобилей в истории. На ряду со старшим Saab 9-5 модель 9-3 была последней для шведской марки: в 2012 году Saab была объявлена банкротом и закрыта.

Как ранее писал OBOZREVATEL: