Самые необычные автомобили в советском кино

В отличие от цивилизованных стран, в СССР автомобили никогда не были приоритетом. Поэтому автомобильная культура на "одной шестой части суши" была уделом энтузиастов-одиночек.

Возьмем, например, кинематограф, который вождь мирового пролетариата называл "важнейшим из искусств". Однако, можно по пальцам пересчитать советские фильмы, в которых автомобиль занимает сколько-нибудь значимое место.

Постер фильма "Берегись автомобиля" wikipedia.org

Самыми известными из них, безусловно, являются комедии "Берегись автомобиля" и "Королева бензоколонки". Криминальные таланты "вора, но бескорыстного, честного человека" Юрия Деточкина всем хорошо известны, а 21-я "Волга" показана во всей своей красе.

Плакат к фильму "Королева бензоколонки". Автор плаката, художник Борис Рудин. Издательство "Рекламфильм" litfund.ru

Поэтому перейдем к значительно более интересному во всех отношениях фильму, снятому режиссером Николаем Литусом на киностудии им. Довженко .

"Королева бензоколонки"

Комедия с Надеждой Румянцевой в главной роли была создана в 1962 году, на 4 года раньше "Берегись автомобиля". Для съемок рядом с действующей бензоколонкой в Пирятине была построена бутафорская АЗС.

Опытный образец карьерного самосвала "БелАЗ-540" 1961 г. Кадры из фильма "Королева бензоколонки"

В фильме можно увидеть много интересных автомобилей 50-х – начала 60-х годов, от первого "Запорожца" ЗАЗ-965, производство которого началось в 1960 году, до роскошного седана Cadillac Series 62 de Ville Sedan 1956 года. Но наиболее интересными являются опытные образцы советской техники.

Опытный образец карьерного самосвала "БелАЗ-540" 1961 г. Кадры из фильма "Королева бензоколонки"

Один из них – 27-тонный карьерный самосвал "БелАЗ-540". Первый экземпляр гиганта был изготовлен осенью 1961 года, а годом спустя несколько опытных машин отправились на испытания.

Опытный образец карьерного самосвала "БелАЗ-540" 1961 г. Кадры из фильма "Королева бензоколонки"

От более поздних серийных моделей они отличались оригинальным дизайном, в том числе, 4-мя фарами, которые хорошо видно на кадрах кинофильма.

Но если "БелАЗу" все-таки удалось отправиться в серийное производство, пусть и в упрощенно виде, к экспериментальному автобусу "ЛАЗ-Украина-1" фортуна оказалась не столь благосклонной. Он был построен в 1961 году и получил авангардный облик, который не уступал зарубежным аналогам. Автобус имел дюралевую обшивку кузова, а в движение его приводил 150-сильный V8 от ЗиЛ-130.

Опытный экземпляр автобуса "ЛАЗ-Украина-1" Кадры из фильма "Королева бензоколонки"

Опытный экземпляр автобуса "ЛАЗ-Украина-1" Кадры из фильма "Королева бензоколонки"

Опытный экземпляр автобуса "ЛАЗ-Украина-1" Кадры из фильма "Королева бензоколонки"

В комфортабельном салоне установили 36 анатомических кресел с индивидуальной подсветкой. Большая площадь остекления обеспечивала отличную обзорность водителю и пассажирам.

Опытный экземпляр автобуса "ЛАЗ-Украина-1" Кадры из фильма "Королева бензоколонки"

Опытный экземпляр автобуса "ЛАЗ-Украина-1" Кадры из фильма "Королева бензоколонки"

Автобус был изготовлен в единственном экземпляре и до наших дней не сохранился, но, к счастью, он останется в памяти благодаря этому доброму и наивному фильму.

"Как стать счастливым"

В 1986 году на телеэкраны выходит фильм Юрия Чулюкина киностудии "Мосфильм". В фантастической комедии с участием многих известных актеров зрители могли увидеть, хоть и мельком, множество концептальных моделей завода АЗЛК 70-х годов.

Концепты "Москвич С3" и "С1" Кадры из фильма "Как стать счастливым"

Опытный образец "Москвич-С3" 1976 autowp.ru

Опытный образец "Москвич-С1" 1975 г. autowp.ru

Концептуальный "Москвич С3" Кадры из фильма "Как стать счастливым"

Здесь можно разглядеть "Москвич-3-5-6" (1973), внедорожник "Москвич-2150" (1974), хэтчбеки "Москвич-С1" (1975), "Москвич-С-3" (1976), а героиня Татьяны Ивановны Пельтцер садится за руль прототипа будущего "Москвич-2141", получившего шутливое прозвище "Максимка".

Ходовой прототип "Москвич-2141" 1977 г. Кадры из фильма "Как стать счастливым"

Ходовой прототип "Москвич-2141" 1977 г. autowp.ru

Кроме того, в кадре несколько раз появляется самодельный автомобиль "Юна" Юрия Алгебраистова, который продолжит наш обзор.

Автомобиль "Юна" Юрия Алгебраистова Кадры из фильма "Как стать счастливым"

На втором плане автомобиль "Юна" Кадры из фильма "Как стать счастливым"

"Испытатели"

Самостоятельное изготовление автомобилей в СССР было вынужденной мерой. Не у всех хватало терпения ждать очереди на покупку авто 7-8 лет, да и потребительские качества советских машин приходились по душе далеко не каждому.

В начале 60-х годов под эгидой популярного журнала "Техника молодежи" состоялся первый в СССР парад-конкурс любительских автоконструкций. С каждым годом движение "Самавто" набирало обороты и к середине 80-х достигло своего апогея. Наиболее яркие из них стали появляться на советских киноэкранах.

Автомобиль "Юна" Кадры из фильма "Испытатели"

Автомобиль "Юна" Кадры из фильма "Испытатели"

Кинодебют "Юны" состоялся в фильме "Как стать счастливым" (1986 г.). Годом спустя Олег Бийма снимает на студии "Укртелефильм" драму "Испытатели" о буднях автозавода и КБ. Интересно, что в фильме участвовали обе машины, построенные братьями Юрием и Станиславом Алгебраистовыми.

В фильме снимались обе машины братьев Алгебраистовых Кадры из фильма "Испытатели"

Первая увидела свет в конце 70-х, а "Юна" появилась в начале 80-х. Автомобиль сделан на агрегатах ГАЗ-24 "Волга". В разработке внешнего вида принимали активное участие профессиональные художники, братья Щербинины, которые уже имели собственный опыт строительства "самоделок".

"Путешествие будет приятным"

Купе "Юна" Юрия Алгебраистова была отнюдь не первой "самоделкой", которая стала киногероем советского кино. В 1982 году Свердловская киностудия представила мелодраму "Путешествие будет приятным", в которой важную роль сыграла автомобиль-амфибия "Ихтиандр" Игоря Рикмана и Алексея Ревякина.

Амфибия "Ихтиандр" Игоря Рикмана и Алексея Ревякина Кадры из фильма "Путешествие будет приятным"

Дюралевый корпус машины для обеспечения лучшей герметичности лишен дверей. Доступ в салон обеспечивает сдвижной колпак. Обводы днища выполнены по образцу катера "Кама", а для улучшения плавучести внутренняя часть корпуса оклеена пенопластом. Кузов разделен на три водонепроницаемых отсека.

Амфибия "Ихтиандр" Игоря Рикмана и Алексея Ревякина Кадры из фильма "Путешествие будет приятным"

В движение по дороге амфибию приводил мотор от ВАЗ-2103, соединенный переходным фланцем с коробкой передач от "Запорожца". А на воде в дело вступает гидрореактивный осевой водомет, который подключен к "вазовскому" двигателю со стороны пусковой рукоятки.

Съемная мачта позволяет ходить под парусом. Кадры из фильма "Путешествие будет приятным"

Интересно, что съемки совпали с очередным автопробегом самодельных авто, и в фильм попала хроника парада. Среди участников оказался еще один герой нашего обзора.

"Панголина" Александра Кулыгина

"Семь стихий"

Завершает наш обзор самых необычных авто в советском кинематографе стильный и элегантный спорт-универсал "Панголина", созданный талантливым инженером из Ухты Александром Кулыгиным. Автомобиль был построен в 1980 году, а спустя год автор со своим детищем приехал в Москву на традиционный слет "Самавто".

"Панголина" Александра Кулыгина Кадры из фильма "Семь стихий"

Автомобиль вызвал неподдельный интерес не только своим эффектным дизайном, но и обилием оригинальных конструктивных решений. Например, вместо дверей "Панголина" получила стеклопластиковый колпак, поднимающийся на пневмоцилиндрах, а вместо зеркал заднего вида использовался… перископ. Не менее футуристично выглядел и салон машины.

"Панголина" Александра Кулыгина Кадры из фильма "Семь стихий"

Не удивительно, что яркий автомобиль привлек внимание кинематографистов. В 1984 году Кулыгина пригласили в киностудию им. Горького на съемки фильма "Семь стихий" по мотивам одноименного фантастического романа Владимира Щербакова. Режиссером картины был Геннадий Иванов. "Панголина" стала машиной главного героя – журналиста Глеба в исполнении Игоря Старыгина.

"Панголина" Александра Кулыгина Кадры из фильма "Семь стихий"

После съемок "Панголина" стал постоянным участником пробегов самодельных авто. В 1985 году она была модернизирована и получила новую окраску. После развала Советского Союза Талантливый инженер эмигрировал в США. Там Александр даже организовал небольшую фирму по производству кит-каров, но в 2004 году его жизнь трагически оборвалась в автокатастрофе.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в США обнаружили коллекцию ЛАЗов.

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