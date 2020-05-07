Необычное собрание Porsche обнаружили в США

Американские фаны марки Porsche обнаружили уникальную коллекцию Porsche, причем все автомобили исключительно белого цвета.

Необычную коллекцию Porsche обнаружили в США carscoops.com

У некоторых людей действительно специфические вкусы в автомобилях. Есть люди, которые коллекционируют автомобили определенной марки, кто-то собирает американскую классику или спортивные болиды, а есть человек, который предпочитает только белые машины.

Этот коллекционер живет в США и собирает он автомобили марки Porsche. Недавно он показал свое уникальное собрание энтузиастам Porsche Club of America.

В коллекции насчитывается около 70 белых Porsche carscoops.com

В коллекции насчитывается около 70 белых Porsche, охватывающих всю историю немецкого автопроизводителя. Здесь есть все, от Porsche 356 и 911 всех поколений, до моделей 968 и 944 с передним расположением двигателя. Коллекция включает в себя даже два трактора Porsche Diesel Junior. Без сомнений, это одна из крупнейших в мире коллекций спорткаров знаменитого немецкого бренда.

Как писал ранее OBOZREVATEL, энтузиасты обнаружили гараж с заброшенными Mercedes, BMW и Porsche