Немецкое исследование выявило сильное ухудшение качества японских авто

Виталий Сазонов
Виталий Сазонов
Новости
3,4 т.
Немецкое исследование выявило сильное ухудшение качества японских авто

Немецкий институт CAM (Центр автомобильного менеджмента), специализирующийся на исследованиях в области автомобильной промышленности, изучил новые автомобили на предмет дефектов и на основании этого определил уровень их надежности. Как оказалось, самые большие проблемы по этой части – у машин японских брендов.

За основу немецкие эксперты взяли данные по отзывным кампаниям в США – на одном из крупнейших и самих "строгих" автомобильных рынков мира. Именно Америка часто первой реагирует на выявленные в автомобилях неисправности и заставляет автопроизводителей принимать меры по их устранению, пишет PitaAuto. И вот какие цифры показал анализ этого рынка.

Первое, что отмечают аналитики – с каждым годом общий коэффициент отзыва среди всех марок увеличивается (то есть, качество авто падает). Так, еще в 2018 году он составлял 159% (процент означает, что в среднем вероятность того, что новое авто попадет в хотя бы одну отзывную кампанию, превышает 100%), а уже в 2019-м – 219%. При этом в том же 2019-м брендом с самым высоким уровнем отзыва в США была Subaru – 473%. Следом за ней расположились VW, Mercedes, Ford, BMW, Honda и Mazda, а вот самый низкий показатель по отзывам был у Mitsubishi, Tesla, Hyundai. Причем последние стали единственными производителя, у кого доля автомобилей, затронутых отзывом, составила менее 100%.

Коэффициент отзыва на рынке США за 2019-2020 годы.

А вот в первой половине 2020 года ситуация изменилась кардинально – и она не в пользу "японцам". У бренда Toyota, который любит позиционировать себя как надежный, наблюдается самый большой скачок отзывного коэффициента: со 118% в 2019 году до 555% в первой половине 2020 года. Таким образом, практически у каждой Toyota было выявлено в среднем около 5,5 дефектов, которые привели к отзыву.

Далее также идут японские марки, которые показали серьезный дисбаланс. Nissan подскочил с 117% до 488%, Mitsubishi - с 23% до 231%, Honda –с 272% до 467%. Единственные японские производители, которые улучшили свои показатели в этом отношении, – это Subaru и Mazda. У "корейцев" Hyundai-KIA наблюдается аналогичная тенденция, рост с 57% до 169%.

Что же касается автопроизводителей из других стран, у них не такая печальная картина, но идеальной ее тоже не назовешь. Так, среди "немцев"немного просела лишь BMW – с 286% до 304%, а вот остальные немецкие бренды значительно улучшили свои показатели – марки группы VW снизили коэффициент отзыва с 403% в 2019 году до 82% в первой половине 2020 года, Mercedes-Benz – с 400% до 98%. Американцы из General Motors и Fiat Chrysler, а также Tesla и Jaguar Land Rover, также добились лучших результатов в 2020 году: последний на данный момент имеет показатель отзыва всего 8%.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в сети назвали 9 самых быстрых автомобилей современности.

Новости автомираавтоновые авто