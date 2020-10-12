Немецкое исследование выявило сильное ухудшение качества японских авто

Немецкий институт CAM (Центр автомобильного менеджмента), специализирующийся на исследованиях в области автомобильной промышленности, изучил новые автомобили на предмет дефектов и на основании этого определил уровень их надежности. Как оказалось, самые большие проблемы по этой части – у машин японских брендов.

За основу немецкие эксперты взяли данные по отзывным кампаниям в США – на одном из крупнейших и самих "строгих" автомобильных рынков мира. Именно Америка часто первой реагирует на выявленные в автомобилях неисправности и заставляет автопроизводителей принимать меры по их устранению, пишет PitaAuto. И вот какие цифры показал анализ этого рынка.

Первое, что отмечают аналитики – с каждым годом общий коэффициент отзыва среди всех марок увеличивается (то есть, качество авто падает). Так, еще в 2018 году он составлял 159% (процент означает, что в среднем вероятность того, что новое авто попадет в хотя бы одну отзывную кампанию, превышает 100%), а уже в 2019-м – 219%. При этом в том же 2019-м брендом с самым высоким уровнем отзыва в США была Subaru – 473%. Следом за ней расположились VW, Mercedes, Ford, BMW, Honda и Mazda, а вот самый низкий показатель по отзывам был у Mitsubishi, Tesla, Hyundai. Причем последние стали единственными производителя, у кого доля автомобилей, затронутых отзывом, составила менее 100%.

А вот в первой половине 2020 года ситуация изменилась кардинально – и она не в пользу "японцам". У бренда Toyota, который любит позиционировать себя как надежный, наблюдается самый большой скачок отзывного коэффициента: со 118% в 2019 году до 555% в первой половине 2020 года. Таким образом, практически у каждой Toyota было выявлено в среднем около 5,5 дефектов, которые привели к отзыву.

Далее также идут японские марки, которые показали серьезный дисбаланс. Nissan подскочил с 117% до 488%, Mitsubishi - с 23% до 231%, Honda –с 272% до 467%. Единственные японские производители, которые улучшили свои показатели в этом отношении, – это Subaru и Mazda. У "корейцев" Hyundai-KIA наблюдается аналогичная тенденция, рост с 57% до 169%.

Что же касается автопроизводителей из других стран, у них не такая печальная картина, но идеальной ее тоже не назовешь. Так, среди "немцев"немного просела лишь BMW – с 286% до 304%, а вот остальные немецкие бренды значительно улучшили свои показатели – марки группы VW снизили коэффициент отзыва с 403% в 2019 году до 82% в первой половине 2020 года, Mercedes-Benz – с 400% до 98%. Американцы из General Motors и Fiat Chrysler, а также Tesla и Jaguar Land Rover, также добились лучших результатов в 2020 году: последний на данный момент имеет показатель отзыва всего 8%.

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