Немцы рассказали о новой "антидизельной" Skoda Fabia 2021

Нынешнее, третье, поколение популярной Skoda Fabia было представлено в 2014 году на автосалоне в Париже, а в 2018 году на автосалоне в Женеве была показана ее обновленная версия. Но конкуренты модели по B-классу не дремлют и в ближайшем будущем компания из Млада-Болеслава должна представить абсолютно новую "Фабию".

Немецкое издание Auto Bild разузнало кое-какие подробности о грядущей Skoda Fabia 2021, а также показала предполагаемый дизайн модели на своем рендере.

Дизайн новой Skoda Fabia 2021 (рендер). Фото: autobild.de

Итак, сообщается, что новинка появится в 2021 году, причем ровно через год (летом) она уже поступит в продажу. Ожидаемая цена в Европе – примерно от 15 000 евро.

Новая Skoda Fabia будет базироваться на платформе Volkswagen Group MQB A0. Автомобиль немного увеличится в размерах, особенно заметно будет изменение в ширине. Его длина составит около 4,05 м, а ширина – свыше 1,75 м.

Дизайн новой "Фабии" будет соответствовать стилистическим канонам последних новинок бренда, прежде всего новой Skoda Octavia A8. Хетчбэк получит более тонкие фары, более узкую и не такую агрессивную радиаторную решетку, а также измененные противотуманки. Топовые версии модели оснастят фарами с технологией Full LED.

Внутри автомобиль обретет улучшенные материалы отделки, более богатое оборудование, цифровую приборную панель (для дорогих версий) и информационно-развлекательную систему с экраном до 9,2 дюйма. Кроме того, улучшится звукоизоляция.

Что касается линейки моторов, Fabia 2021 предложат с трехцилиндровыми бензиновыми двигателями с функцией "мягкий гибрид". Их объем составит от 1,0 до 1,5 л, а мощность – примерно от 80 до 150 л.с. Также будет доступна 90-сильная версия, работающая на газе (метане). А вот дизели, с большой долей вероятности, вообще будут отсутствовать.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Skoda показала салон своего первого электрического кроссовера.