Немцы рассказали об уникальном Mercedes W140 с мотором 8.0 W18

Самым производительным двигателем Mercedes-Benz вот уже как несколько десятков лет считается V12. Однако, как оказалось, в свое время немецкая марка планировала куда более амбициозный мотор – W18.

О такой силовой установке и автомобиле, в который ее планировали установить, рассказало издание Autobild.

Mercedes-Benz W140 S600 SEL. Фото: autobild.de

Дело было в 1991 году. Тогда Mercedes-Benz задумал нечто невероятное – разработать для своего флагмана, S-Class поколения W140 – двигатель с заводским индексом M216. Именно под эти кодом и проходил 18-цилиндровый мотор, который должен был стать самым мощным мотором марки.

Mercedes-Benz W140 S600 SEL. Фото: autobild.de

Mercedes-Benz W140 S600 SEL. Фото: autobild.de

Конструкция этого мотора была следующей: цилиндры размещались под углом 75,5 градусов и формировали единый блок, состоящий, в свою очередь, из трёх рядных "шестерок". Благодаря такой компоновке двигатель должен был быть компактным (на уровне тех же "шестерок", но при этом очень мощным: предполагалось, что оснащенный агрегатом W18 седан Mercedes W140 выдавал бы 490 лошадиных сил (750 Нм) в более слабом и 680 л.с. (800 Нм) в более сильном, форсированном исполнении. Такой автомобиль должен был получить обозначение 800 SEL (напомним, самым мощным тогда оставался вариант с 6,0-литровым V12, 600 SEL).

Mercedes-Benz W140 S600 SEL. Фото: autobild.de

Mercedes-Benz W140 S600 SEL. Фото: autobild.de

Mercedes-Benz W140 S600 SEL. Фото: autobild.de

Однако руководство Mercedes в конечном счете решило, что 6,0-литрового двигателя V12 хватает для удовлетворения потребностей своих избранных клиентом и посчитало 18-цилиндровый мотор излишеством. Поэтому этот двигатель так и остался на бумаге.

Часть чертежа 8,0-литрового W18. Фото: autobild.de

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