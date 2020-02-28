Новый кроссовер Renault за 6500 евро: что о нём думают немцы

У компании Renault появился на индийском рынке недорогой кроссовер под названием Triber. Стоит такое авто 6500 евро. Немецкое издание autobild.de заинтересовалось этой сверхдешевой новинкой и сложило о нём своё мнение.

Как пишут наши зарубежные коллеги, Renault Triber на самом деле является больше минивэном, нежели кроссовером. При этом выглядит он нескучно (в отличие от многих других Van). Длина автомобиля составляет всего 3,99 м, что отлично подходит для езды по индийским мегаполисам.

Renault Triber autobild.de

При небольших габаритах в Renault Triber умудрись установить три ряда сидений – это достойно чести. Причем о чрезмерной тесноте речи не идёт: если рост пассажиров превышает 1,85 м, непродолжительные поездки на втором или третьем ряде для них будут терпимы. "Взрослые могут сесть на заднее сиденье, не занимаясь гимнастикой", – подчеркивают в autobild.

Renault Triber autobild.de

Renault Triber autobild.de

Посадка на сиденьях – высокая (из-за этого отличная обзорность), а вот поддержка в области спины и бёдер – откровенно слабовата (хотя с жёстким индийским трафиком она и не особо нужна). Если же разложены все три ряда сидений, багажник совсем маленький – 84 л. Но если поднять последний ряд, образуется сразу 625 л свободного пространства.

Renault Triber autobild.de

Renault Triber autobild.de

Renault Triber autobild.de

А вот что сильно удивило немцев в Renault Triber, так это цифровая приборная панель и мультимедиа с экраном на 8 дюймов и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. И это в авто за 6500 евро! Климат-контроля нет, зато есть кондицонер. А вот что поддалось критике, так это отделка салона. "Твердый пластик. Везде, куда дотягивается рука", – заявляют журналисты. Также из откровенной дешевизны –голые болты и обычный, не мультифункциональный руль (вместо кнопок по бокам обычные заглушки).

Renault Triber autobild.de

Что касается техники, за движение Renault Triber отвечает трехцилиндровый двигатель, выдающий 73 л.с. и 96 Нм; состыковывается мотор с 5-ступенчатой "механикой". Такая начинка не блещет выдающимися характеристиками, однако для Индии этого достаточно, поскольку в этой стране "даже на шоссе скорость редко превышает 100 км/ч". Подвеска же отрабатывает своё комфортно, насколько это возможно (выбоины немного чувствуются).

Renault Triber autobild.de

Renault Triber autobild.de

Renault Triber autobild.de

В конечном счёте в autobild.de пришли к выводу, что Renault Triber является неплохим кроссовером за свои деньги. Особенно учитывая тот факт, что самый дешевый кроссовер Renault стоит 17 950 евро – за эти деньги предлагается базовый Captur.

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, недавно Renault представила для Европы небольшой и дешёвый электромобиль.

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