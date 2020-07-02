Немцы назвали самые бессмысленные для города автомобили

Виталий Сазонов Новости 13:30, 2.07.2020

Эксперты экологической организации Германии Environmental Action Germany (Deutsche Umwelthilfe, DUH) составили список автомобилей, которыми бессмысленно владеть в городе. В шорт-листе оказались машины сегмента SUV.

"Бессмысленность" автомобилей определялась по трём основным критериям – огромные размеры, неэкологичный мотор и большой расход топлива. Пока что специалисты выбрали несколько автомобилей, которые "удостоились такой чести", а чуть позже будет назван абсолютный победитель (необычная премия называется Der Goldene Geier 2020 ("Золотой гриф 2020").

В целом в антирейтинге оказались следующие модели: BMW X7 M50i, Range Rover Sport SVR, Audi Q7 Plug-In, Volkswagen Amarok Aventura и Mercedes-Benz GLS. Экологи считают, что именно этим автомобилям не место в городских условиях – они не практичны, "грязны" и прожорливы.

В частности, BMW X7 M50i из-за своих размеров не влазит в гараж типового плана и "съедает" 15 л топлива на 100 км пробега, Rover Sport SVR имеет уровень выброса вредны веществ, который превышает норму в 4 раза, а у Volkswagen Amarok Aventura двигатель не соответствует устаревшим экостандартам. При этом Audi Q7 Plug-In вообще называют автомобилем-обманщиком: производитель позиционирует эту модель как "зеленую", но на деле у нее высокий уровень вредных выбросов. Но больше всего экспертов поразил, пожалуй, Mercedes-Benz GLS – помимо того, что он просто огромен, это еще и самый неэкологичный автомобиль в списке.

Самые бессмысленные авто для города;
duh.de

В DUH убеждены, что подобных автомобилей должно стать значительно меньше на городских дорогах. Для этого экологи требуют ввести для "грязных" машин регистрационный налог в несколько десятков тысяч евро, рассчитывать транспортный налог в зависимости от уровня выбросов СО2, запретить компаниям и ведомственным службам покупать большие внедорожники, а также убрать из городов парковки для крупногабаритных SUV.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Toyota Land Cruiser 200 получил идеальную для украинских дорог версию (но не заводскую).

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