Немцы назвали лучшие б/у авто до 5 000 евро: ТОП-12 моделей

Немецкие эксперты Ассоциации по техническому надзору (TUV) составили список лучших подержанных авто, которые можно купить до 5 000 евро. Самых высоких похвал удостоились хетчбэки Kia Venga и Volkswagen Golf Plus.

Как пишет Autobild.de, при выборе самых надежных б/у авто эксперты TUV традиционно руководствовались проверкой миллионов автомобилей на предмет технического состояния, которые ездят по дорогам Германии. В итоге, Kia Venga (2010-2019) получил звание лучшего б/у авто до 5 000 евро за хорошее качество даже в "преклонном возрасте", к тому же, этот автомобиль очень практичен, плюс ко всему его можно купить со значительной экономией – в среднем за подержанные экземпляры просят 2 500 – 4 000 евро. Что же касается Volkswagen Golf Plus (2004-2014), у него есть недостатки, такие как "скучноватый" внешний вид, слабые приводные валы, проблемы с освещением, но в целом это также очень надежный автомобиль как для бюджета в 5 000 евро.

Также в список лучших вошли:

VW Polo 6R/6C (2009-2017): хорошее качество, в процессе эксплуатации возникают проблемы только с тормозной системой.

Toyota Yaris XP13 (2011-н.в.): возникают проблемы только с фарами.

Toyota Verso (2009-2018): качественный автомобиль, проблемы возникают с фарами, а иногда – с тормозами.

Skoda Fabia 3 (2014-н.в.): убедительный автомобиль, возникают проблемы с тормозными дисками.

Seat Altea (2004-2015): отличное качество, лучше своего родственника VW Touran, иногда проявляется проблема с тормозами.

Mazda2 DE (2007-2014): отличный автомобиль, иногда возникают проблемы с рулевыми шарнирами.

Mazda3 BL (2009–2013): старые модели даже лучше новых. Иногда происходит утечка масла. В остальном автомобиль исключительно высокого качества.

Mini Cooper R55-R59 (2006-2014): иногда возникают проблемы с фарами.

Honda Jazz II GE (2008-2014): исключительная долговечность, возникают проблемы только с тормозными дисками.

VW Golf VI (2008-2012): время от времени повышается расход масла.

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