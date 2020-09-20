Немцы назвали б/у авто, которые служат вечно

Немецкие эксперты TUV назвали б/у автомобили, которые без проблем служат своим владельцам. Всего в список вошло 5 машин.

Как пишет autobild.de, в рейтинг вошли именно те авто, которые впечатляют своей долговечностью. Причем это не только модели премиум-класса, как можно было бы подумать, но и обычные, а также редкие, мелкосерийные модели.

Пять самых надежных автомобилей

BMW Z4 E89

Автомобиль выпускался с 2009 по 2016 год. Примерный бюджет 15 000 евро. Как для авто своего возраста у него мало проблем, особенно радует надежность рулевого управления.

Mazda MX-5 NC

Выпускался до 2014 года, можно купить (в Европе) примерно за 5000 евро.Это шикарный родстер с убедительной подвеской и рулевым управлением.

Mercedes SLK R171 / R172

R172 выпускается с 2011 года, а его предшественник R171 находился на конвейере с 2004 по 2011 год. Шикарный, очень долговечный автомобиль. Однако, качество имеет свою цену: R172 будет стоить не менее 25 000 евро, а предшественник доступен от 9000 евро.

Seat Exeo

Выпускался в промежутке, когда "Сеат" на время отказался от Toledo – с 2008 по 2013 год. Среднеразмерный седан, который по факту является перелицованным Audi A4. Очень редкая машина, зато надежное – единственное, нужно быть осторожным с пружинами подвески, у них высокий процент брака.

Toyota IQ

Идеальное авто для города, существовавшее в 2008—2015 годах. Несмотря на длину в 3 м, он вмещает 4 человек. У машины отличное шасси, поворотные оси остаются безупречными даже по прошествии многих лет, кроме того, нет потерь масла. Единственным потенциальным слабым местом могут быть тормозные диски.

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