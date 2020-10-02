Немцы назвали 8 б/у авто, у которых большие проблемы с надежностью

Немецкие эксперты составили список машин, которые доставляют владельцам одни проблемы. Его они опубликовали вслед за рейтингом самых "вечных" автомобилей.

Как пишет autobild.de, в случае с любым авто большую роль играет уход: если машину не обслуживали, и при том ездили на ней не аккуратно, то она будет выходить из строя раньше положенного – независимо от возраста и пробега. Но данном случае речь идет о самых ненадежных моделях среди всех – тех, которые часто ломаются и имеют много недостатков еще из завода.

В связи с этим немцы прямо советуют – автомобили, которые представлены в списке ниже, лучше вообще не покупать.

Alfa MiTo

Alfa MiTo Фото: autobild.de

До 2018 года в линейке Alfa Romeo был маленький MiTo. С симпатичным дизайном и доступной ценой этот автомобиль, чье имя исходит из названий двух городов – Милана (Милан) и Турина (Турин), стал первым компактным автомобилем марки. Потенциальным покупателям стоить обратить на ряд слабых мест этой машины. В перечень дефектов входят сильно изнашиваемые опорные подшипники стоек амортизатора, пружины, втулки на приводных валах и тормозные диски, а также большой расход масла.

Chevrolet Spark

Chevrolet Spark Фото: autobild.de

Небольшой автомобиль от General Motors, который производился с 2010 по 2014 год. Всегда получал слабые оценки от экспертов. Что для него характерно? Посредственное качество машины в целом, проблемы с системой рулевого управления, подвеской оси, оптикой и тормозными дисками, а также совершенно неадекватная работа стояночного тормоза.

Citroën C2

Citroën C2 Фото: autobild.de

Маленького "француза" очень часто критикуют не только из-за его интерьера, полного жесткого пластика, и неаккуратного исполнения в целом. Автомобиль выпускается с 2009 года, и с тех пор его стабильно критикуют за малоресурсные тормоза, слишком большой расход масла, склонность к коррозии выхлопной системы, а также уязвимость приводных валов.

Dacia Logan

Dacia Logan Фото: autobild.de

Несомненно, на первые годы "Логан" – отличный автомобиль. Но со временем он начинает "бить по кошельку". У первого поколения, выпускаемого с 2005 по 2013 год, нестабильное рулевое управление, большой расход масла в двигателе и трансмиссии, ненадежная выхлопная система, а также слишком чувствительная подвеска. Спасает "Логан" только его цена.

Fiat Bravo

Fiat Bravo Фото: autobild.de

Fiat Bravo выпускался с 2007 по 2014 год, и на протяжении всего своего жизненного цикла был плохим автомобилем. Есть жалобы на шаровые опоры, пружины и демпферы, большой расход масла в двигателе и коробке передач, а также на почти сразу гниющую выхлопную систему.

Fiat Doblo

Fiat Doblo Фото: autobild.de

Пррактичный автомобиль, который предлагает много места в салоне. Но длинный список недостатков и проблем, развивающих на ранней стадии, делает его не особо привлекательным. Во втором поколении (тип 263), которое выпускается с 2010 года, нестабильные полуоси, уязвимое рулевое управление, плохие тормозные характеристики, сильно изнашиваемые тормозные диски, и, что самое страшное, – сильно гниющий кузов.

Peugeot 207

Peugeot 207 Фото: autobild.de

Peugeot 207 невероятно универсальный автомобиль. Он доступен во многих типах кузова, включая универсал и кабриолет, да и стоит дешево (касается моделей 2006-2015 г.в.). Вот если бы не недостатки! Слабая производительность, дефектные амортизаторы, быстро изнашиваемая тормозная система и т.д.

Renault Kangoo

Renault Kangoo Фото: autobild.de

Как и "Добдло", практичный автомобиль, который приходится по душе семьянинам и дачникам. К тому же, очень дешевый. Однако есть много критических недостатков. Проблемы с тормозными дисками, амортизаторами, пружинами, приводными валами, системами рулевого управления и освещения встречаются даже у "свежих" экземпляров.

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