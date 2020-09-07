Немецкие тюнеры превратили Porsche в 850-сильную "катапульту"

Известное немецкое тюнинг-ателье Manhart Performance представила собственное видение модели 911 Turbo S, увеличив ее мощность до 850 л.с. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Manhart TR850. Фото: manhart-performance.de

Ателье Manhart завоевало славу одного из самых "хулиганских" производителей спорткаров. Дело в том, что руководство компании сознательно отказалось сертифицировать свою продукцию в Германии, мотивируя это тем, что нормы TUV не позволяют в полной мере раскрыть потенциал машины. Поэтому вся продукция Manhart отправляется исключительно на экспорт. Вот и в случае с новым детищем компании – Manhart TR 850 – приобрести супорткар можно только с условием, что автомобиль будет вывезен за пределы Германии.

Manhart TR850 получил 21-дюймовые ажурные диски Levella и шины Michelin Pilot Sport 4 S размерностью 255/30 спереди и 325/25 – сзади. Фото: manhart-performance.de

Автомобиль построен на базе версии Porsche 911 Turbo S (991.2), которая выпускалась с 2016 по 2019 год. Два года назад ателье уже успешно форсировало аналогичную модель до 700 л.с., а теперь решили поднять планку на более высокий уровень.

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На Manhart TR850 установили новые выхлопную и впускную системы, а также более производительный интеркуллер. Фото: manhart-performance.de

Базовую 3,8-литровую оппозитную "шестерку" форсировали с 580 до 850 л.с., а крутящий момент вырос с 700 до 1090 Нм. Это стало возможным благодаря повышению давления наддува, перепрограммированию блоков управления двигателем и трансмиссией, установке новых интеркуллера, впускной и выхлопной систем.

Manhart TR850 выделяется стильным аэродинамическим обвесом и "двухэтажным" антикрылом. Фото: manhart-performance.de

По словам создателей, Manhart TR850 способен разгоняться до первой "сотни" за 2,4 с, а спринт 0-200 занимает 4,9 с. Максимальная скорость достигает 330 км/ч. Стоимость производитель не сообщает.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Manhart "прокачала" Mini Cooper.