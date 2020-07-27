Немецкие тюнеры превратили Mini JCW GP в 350-сильную "ракету"

В немецком тюниновом ателье Manhart Performance всегда готовы предложить покупателям нечто большее, чем то, что можно приобрести в салоне официального дилера. Очередным объектом для модернизации стал представленный в конце прошлого года экстремальный хэтчбек Mini JCW GP.

Размер имеет значение, особенно, если речь идет об спортивном автомобилей. Одно дело установить 350-сильный мотор в 3-тонный внедорожник, и совсем другое, когда эта мощь скрывается под капотом маленького и юркого хэтчбека. Результат может превзойти все ваши ожидания.

Manhart F350. Фото: manhart-performance.de

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В компании Manhart неплохо поработали над Mini John Cooper Works GP. За счет перепрограммирования блока управления двигателем, мощность 306-сильного 2-литрового мотора увеличили до 350 л.с., а крутящий момент вырос с 450 до 530 Нм. Кроме того, автомобиль получил интеркулер Airtec и новую выхлопную систему от Remus, которая способна усладить слух самого требовательного фаната скорости.

Manhart F350. Фото: manhart-performance.de

Manhart F350. Фото: manhart-performance.de

За дорожное полотно новинка крепко цепляется низкопрофильными шинами размерностью 235/30 ZR19 на стильных легкосплавных дисках. Дорожный просвет за счет установки коротких пружин AST Suspension снижен на 20 мм спереди и 15 мм – сзади. Кроме того, специально для модели голландская AST Suspension разработала регулируемые амортизаторные стойки (койловеры).

Manhart F350. Фото: manhart-performance.de

Скоростные и динамические характеристики не сообщаются. Но если "обычный" JCW GP способен развивать 265 км/ч и разгоняться до первой "сотни" за 5,2 с, то F350, несомненно, выполнит эти упражнения значительно быстрее. К сожалению, автомобиль не прошел сертификацию немецкого TUV, поэтому он предназначен исключительно на экспорт.

Manhart F350. Фото: manhart-performance.de

Стоит отметить, что тираж оригинального Mini JCW GP ограничен всего тремя тысячами экземпляров, и практически все они уже проданы. Поэтому если вы встретите на улице версию от Manhart, то можете быть уверены, что это исключительно редкий экземпляр.

Manhart F350. Фото: manhart-performance.de

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