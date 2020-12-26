Немецкие тюнеры превратили Dacia Duster в экстремальный вездеход

Немецкое тюнинг-ателье Prior Design представило Dacia Duster для фанов бездорожья.

Об этом сообщает портал Tuningblog. Проект получил название Duster 4x4 Offroad Widebody. Он предполагает комплексный тюнинг кроссовера, причем с таким арсеналом его можно смело отправлять на ралли "Дакар".

Duster 4x4 Offroad Widebody можно смело отправлять на ралли "Дакар" prior-design.de

Преодолевать водные преграды поможет шноркель prior-design.de

Задние фонари от повреждений предохранят солидные решетки, а на крыше разместили экспедиционный багажник. Автомобиль получил дополнительную светодиодную светотехнику на крыше и "кенгурятнике", а преодолевать водные преграды поможет шноркель.

На крыше разместили экспедиционный багажник prior-design.de

Задние фонари от повреждений предохранят солидные решетки prior-design.de

Duster 4x4 Offroad Widebody получил усиленную подвеску, а также увеличенный на 20 мм дорожный просвет. В салоне установили мощный каркас безопасности. Технические характеристики машины пока не раскрываются. Ожидается, что кроссовер получит мотор мощностью порядка 350-400 л.с. Презентация Duster 4x4 Offroad Widebody от Prior Design запланирована на будущий год.

Презентация Duster 4x4 Offroad Widebody от Prior Design запланирована на будущий год prior-design.de

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