Немецкие тюнеры превратили Dacia Duster в экстремальный вездеход

Сергей Иванов Новости 14:00, 26.12.2020

Немецкое тюнинг-ателье Prior Design представило Dacia Duster для фанов бездорожья.

Об этом сообщает портал Tuningblog. Проект получил название Duster 4x4 Offroad Widebody. Он предполагает комплексный тюнинг кроссовера, причем с таким арсеналом его можно смело отправлять на ралли "Дакар".

Duster 4x4 Offroad Widebody можно смело отправлять на ралли "Дакар"
prior-design.de
Преодолевать водные преграды поможет шноркель
prior-design.de

Задние фонари от повреждений предохранят солидные решетки, а на крыше разместили экспедиционный багажник. Автомобиль получил дополнительную светодиодную светотехнику на крыше и "кенгурятнике", а преодолевать водные преграды поможет шноркель.

На крыше разместили экспедиционный багажник
prior-design.de
Задние фонари от повреждений предохранят солидные решетки
prior-design.de

Duster 4x4 Offroad Widebody получил усиленную подвеску, а также увеличенный на 20 мм дорожный просвет. В салоне установили мощный каркас безопасности. Технические характеристики машины пока не раскрываются. Ожидается, что кроссовер получит мотор мощностью порядка 350-400 л.с. Презентация Duster 4x4 Offroad Widebody от Prior Design запланирована на будущий год.

Презентация Duster 4x4 Offroad Widebody от Prior Design запланирована на будущий год
prior-design.de

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Hennessey Performance представила свою версию пикапа Ford F-150, а их коллеги из Jeep подготовили новую версию модели Gladiator.

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