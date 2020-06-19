Немец похвастал своей Skoda Octavia Tour с пробегом 1 млн км

Марек Зиомек из Германии показал свою Skoda Octavia 4X4 1.9 TDI первого поколения. Его дизельный универсал оказался долгожителем – на данный момент на одометре автомобиля почти 1 000 000 км.

Как рассказал автовладелец, ежедневно по долгу работы ему приходится преодолевать большие расстояния. И в этом помогает ему как раз Октавия: уже сейчас пробег машины составляет 912 373 км. После прохождения рубежа в 1 млн км Марек будет стремиться к другому рекордному показателю – нешуточным 2 млн км.

Skoda Octavia Tour с пробегом 1 млн км

Хозяин шутит, что Шкода - его "вторая жена", поскольку он провел с ней тысячи часов.

Skoda Octavia Tour с пробегом 1 млн км

Интересно, что как для своего пробега машина выглядит великолепно. Никаких проблем с двигателем или подвеской не было, обслуживание коснулось лишь некоторых незначительных мелочей.

Недавно дизельный универсал Марека был выставлен на обозрение в одном из автосалонов Skoda – официальный представитель хотел наглядно показать потенциальным клиентам, что Октавия – это надежный, "неубиваемый" автомобиль. Однако "простой" был недолгим, поскольку владельцу снова нужно было отправляться в путь.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине выставили на продажу новенькую Skoda, которой почти три десятка лет.