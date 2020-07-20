Немец оценил свою BMW в 1 евро вместо €12 000

Житель Германии едва не разорился на продаже своего автомобиля. Из-за собственной невнимательности он чуть не отдал подержанную BMW 3-Series намного дешевле, чем планировал. Фактически – бесплатно.

Как пишет heise.de, продавец разместил объявление на сайте eBay. Изначально он хотел указать запрашиваемую цену в 12 000 евро и сделать начальную ставку в 1 евро. Однако на этапе оформления объявления "что-то пошло не так" и в качестве запрашиваемой цены он установил... 1 евро.

На столь "вкусное предложение" сразу же откликнулся покупатель: ему удалось-таки купить "троку" за 1 евро, причем в один клик. А когда продавец очнулся, было уже поздно – фактически, машина уже была продана.

BMW, который был продан на eBay. Фото: eBay

Но владелец БМВ оказался настолько возмущен и расстроен, что решил подать судебный иск. И, рассмотрев доводы обеих сторон, Фемида вынесла решение в пользу продавца.

Покупатель полагал, что кнопка "купить сейчас" на Ebay является обязательным договором купли-продажи, кроме того, он не учел тот факт, что цена в 1 евро может не соответствовать действительности (именно этот факт больше всего и удивил судей). К тому же, в объявлении продавец отметил, что автомобиль может быть отдан в итоге по более высокой цене, чем указанная. Исходя из этого судьи пришли к выводу, что цена автомобиля оказалась очевидной ошибкой и не может быть квалифицирована как публичная оферта.

Таким образом, горе-смог уйти домой с душевным спокойствием. А вот покупатель был недоволен решением суда, хотя и не стал подавать апелляцию.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что водитель BMW похвастался ездой по встречной полосе на скорости 180 км/ч.