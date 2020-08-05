Нелегальный автомобиль за $670 000 утилизируют. Фото

В Маниле, столице Филиппин, правоохранители обнаружили в порту суперкар McLaren за $670 000. При этом владелец автомобиля указал в документах Porsche Cayman.

По информации филиппинской таможни, собственнику грозит штраф за такую махинацию. Несмотря на то, что транспортное средство оказалось похожего типа (среднемоторный спортивный автомобиль), Porsche Cayman намного дешевле, чем редкий McLaren 620R.

По этой причине таможня получила только 30,5 тыс. долларов вместо 342 тысяч. То есть приблизительно в 11 раз меньше, чем необходимо было заплатить за ввоз McLaren 620R.

На Филиппинах очень строгое законодательство в отношении нелегально ввезенных автомобилей. Как правило, они подлежат утилизации. Суперкар Макларен ожидает такая же участь.

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