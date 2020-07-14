Неизвестный гибрид ЗАЗ Таврии и Славуты засняли на фото

В соцсети Facebook появилось фото причудливого гибрида ЗАЗ. Машина удивляет тем, что сделана, по сути, из двух разных моделей – Таврии и Славуты.

Соответствующий снимок опубликовало сообщество "Українські автомобілі".

ЗАЗ Таврия с задней частью от Славуты. Скриншот публикации

Как видно, основная часть машины – это ЗАЗ-1102 Таврия, однако "корма" была позаимствована у лифтбэка ЗАЗ-1103 Славута.

Кто создал этот автомобиль и кому он принадлежит, неизвестно. В комментарии к фото отмечается, что в Украине есть по меньшей мере три автомобиля с такой компоновкой, один из которых – кабриолет.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что СМИ узнали судьбу уникальной ЗАЗ Таврия в кузове ландо. В свое время Запорожский автозавод выпустил всего два таких автомобиля.