Неизвестный гибрид ЗАЗ Таврии и Славуты засняли на фото
ЗАЗ Таврия с задней частью от Славуты.. Фото: facebook.com/ukrainiancars
В соцсети Facebook появилось фото причудливого гибрида ЗАЗ. Машина удивляет тем, что сделана, по сути, из двух разных моделей – Таврии и Славуты.
Соответствующий снимок опубликовало сообщество "Українські автомобілі".
ЗАЗ Таврия с задней частью от Славуты. Скриншот публикации
Как видно, основная часть машины – это ЗАЗ-1102 Таврия, однако "корма" была позаимствована у лифтбэка ЗАЗ-1103 Славута.
Кто создал этот автомобиль и кому он принадлежит, неизвестно. В комментарии к фото отмечается, что в Украине есть по меньшей мере три автомобиля с такой компоновкой, один из которых – кабриолет.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, что СМИ узнали судьбу уникальной ЗАЗ Таврия в кузове ландо. В свое время Запорожский автозавод выпустил всего два таких автомобиля.