Нефтяной гигант Shell объединился с производителями грузовиков

Daimler, IVECO, OMV, Shell и Volvo Group подписали соглашение о совместном развитии водородных технологий в Европе

Об этом сообщает пресс-служба компании. Альянс, получивший название H2Accelerate, призван планомерно развивать водородные технологии и их использование на грузовом транспорте.

Ожидается, что использование грузовиков, работающих на водороде, создаст новые отрасли: предприятия по производству Н2, крупномасштабные системы распределения газа, сеть мощных заправочных станций для жидкого и газообразного водорода, а также производство грузовиков, работающих на альтернативном топливе.

Mercedes-Benz GenH2 Truck на водородных топливных элементах планируют отправить на конвейер во второй половине нынешнего десятилетия media.daimler.com

Участники альянса H2A считают, что инвестиции в течение 10 лет создадут условия для массового внедрения большегрузных транспортных средств на водороде, что необходимо для достижения планов по нулевым выбросам в Европе к 2050 году.

В свою очередь Daimler AG и Linde подписали соглашение о совместной разработке технологии заправки жидким водородом для грузовых автомобилей на топливных элементах.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, европейские производители коммерческой техники намерены отказаться от ДВС раньше запланированных сроков, а компания Hyundai презентовала проект водородного грузовика для магистральных перевозок.