Непредъявление водительских прав нельзя считать злостным неповиновением — Суд

Часто за непредъявление документов полицейские составляют на водителя протокол за злостное неповиновение (ст.185 КУоАП). Однако украинский суд решил, такое наказание в данном случае является незаконным.

Как сообщает организация Дорожній Адвокат в своем Facebook, водитель нарушил ПДД и по требованию работника полиции отказался предъявить документы – водительское удостоверение и свидетельство о регистрации ТС. В ответ правоохранитель составил протокол по статье 185 КУоАП, которая предусматривает ответственность за злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского при исполнении им служебных обязанностей.

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Однако, рассмотрев материалы дела, Святошинский районный суд города Киев пришел к выводу, что выполнение требования предъявить водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства не может быть квалифицировано по ст. 185 КУоАП, поскольку подпадают под другую статью, а именно ст. 126 КУоАП – управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством или не предъявившим их для проверки.

В итоге, поскольку полицейский неправильно квалифицировал действия водителя, суд закрыл соответствующее дело, не применив к водителю никакого наказания.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, в Украине предложили ужесточить наказание за пьяное вождение.

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