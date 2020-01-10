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10 января • обновлено в 15:06
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Непредъявление водительских прав нельзя считать злостным неповиновением — Суд

2.5т
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Часто за непредъявление документов полицейские составляют на водителя протокол за злостное неповиновение (ст.185 КУоАП). Однако украинский суд решил, такое наказание в данном случае является незаконным.

Как сообщает организация Дорожній Адвокат в своем Facebook, водитель нарушил ПДД и по требованию работника полиции отказался предъявить документы – водительское удостоверение и свидетельство о регистрации ТС. В ответ правоохранитель составил протокол по статье 185 КУоАП, которая предусматривает ответственность за злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского при исполнении им служебных обязанностей.

Непредъявление водительских прав нельзя считать злостным неповиновением — Суд

rivne.media

Однако, рассмотрев материалы дела, Святошинский районный суд города Киев пришел к выводу, что выполнение требования предъявить водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства не может быть квалифицировано по ст. 185 КУоАП, поскольку подпадают под другую статью, а именно ст. 126 КУоАП – управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством или не предъявившим их для проверки.

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В итоге, поскольку полицейский неправильно квалифицировал действия водителя, суд закрыл соответствующее дело, не применив к водителю никакого наказания.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, в Украине предложили ужесточить наказание за пьяное вождение.

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Автор
Валентин Петров
Место
Украина
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