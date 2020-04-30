Не только Жигули: откуда у ГАИ СССР взялся Porsche 911

Основу автопарка ГАИ СССР в 1970-1980-х годах составляли массовые седаны ВАЗ-2101 и ГАЗ-24 Волга. Однако были среди служебных авто советских гаишников и очень экзотические машины.

Одним из таких автомобилей – спорткар Porsche 911 Targa. Да,порою в Советском Союзе не брезговали использовать "достижения капитализма", как бы это цинично не звучало.

Обычный Porsche 911 Targa 1974 модельного года amklassiek.nl

Воссоздать полную картину появления Porsche у советской милиции довольно сложно – материалы по этому проекту до сих пор засекречены, а в интернете можно найти лишь обрывистые данные, которые нередко противоречат друг другу. Тем не менее, кое-какую картинку всё же сложить можно.

Упоминание Porsche 911 советской милиции в журнале popmech.ru

Достоверно известно что, что Porsche 911 пополнил ряды автопарка МВД СССР в конце 1970-х годов. Некоторые источники утверждают, что у советской милиции было два Порше – они ссылаются на фото, на которых автомобиль фигурирует с разными номерами, другой "раскраской" и измененным оборудованием. Однако в эту теорию верится с натяжкой: на снимках изображен один и тот же автомобиль в одной и той же комплектации, внешний вид которого могли менять в зависимости от его предназначения (об этом немного ниже).

Как бы то ни было, но один Porsche 911 Targa точно был у советской милиции. Впервые об этом спорткаре стало известно, когда его показали на очередной международной выставке полицейского оборудования – машина дебютировала в милицейской раскраске и маячками.

Единственное фото Porsche, где есть надпись ГАИ на кузове. Позднее её уберут car.ru

Скорее всего, для экспозиции автомобиль подготовили заранее. Но откуда же он взялся в принципе ? По одной из версий, Porsche был официально куплен Советским Союзом у производителя, но другая версия более интересная – поговаривают, что 911-й достался МВД от Леонида Брежнева. Генсек обожал автомобили, однако они ему быстро надоедали и "шли по рукам".

А здесь у машины уже другая раскраска. Кроме того, видны советские номера car.ru

Сразу после выставки Porsche передали ГАИ – машина отправилась в подразделение, подконтрольное лично Начальнику Главного Управления ГАИ МВД СССР (на тот момент эту должность занимал генерал-лейтенант милиции Валерий Лукьянов). Большие начальники любили хорошие автомобили.

Тот же Порше, но уже на балансе АЗЛК. Милицейское оборудование демонтировано, номера - внутризаводские popmech.ru

Через какое-то время спорткар передали заводу АЗЛК для изучения и испытаний. С него сняли "ливреи" и милицейское оборудование, после чего отправили на полигон. Далее история автомобиля, к сожалению, обрывается.

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