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30 апреля • обновлено в 16:47
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Не только Жигули: откуда у ГАИ СССР взялся Porsche 911

1.5т
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Основу автопарка ГАИ СССР в 1970-1980-х годах составляли массовые седаны ВАЗ-2101 и ГАЗ-24 Волга. Однако были среди служебных авто советских гаишников и очень экзотические машины.

Одним из таких автомобилей – спорткар Porsche 911 Targa. Да,порою в Советском Союзе не брезговали использовать "достижения капитализма", как бы это цинично не звучало.

Обычный Porsche 911 Targa 1974 модельного года

Обычный Porsche 911 Targa 1974 модельного года

amklassiek.nl

Воссоздать полную картину появления Porsche у советской милиции довольно сложно – материалы по этому проекту до сих пор засекречены, а в интернете можно найти лишь обрывистые данные, которые нередко противоречат друг другу. Тем не менее, кое-какую картинку всё же сложить можно.

Упоминание Porsche 911 советской милиции в журнале

Упоминание Porsche 911 советской милиции в журнале

popmech.ru

Достоверно известно что, что Porsche 911 пополнил ряды автопарка МВД СССР в конце 1970-х годов. Некоторые источники утверждают, что у советской милиции было два Порше – они ссылаются на фото, на которых автомобиль фигурирует с разными номерами, другой "раскраской" и измененным оборудованием. Однако в эту теорию верится с натяжкой: на снимках изображен один и тот же автомобиль в одной и той же комплектации, внешний вид которого могли менять в зависимости от его предназначения (об этом немного ниже).

Как бы то ни было, но один Porsche 911 Targa точно был у советской милиции. Впервые об этом спорткаре стало известно, когда его показали на очередной международной выставке полицейского оборудования – машина дебютировала в милицейской раскраске и маячками.

Единственное фото Porsche, где есть надпись ГАИ на кузове. Позднее её уберут

Единственное фото Porsche, где есть надпись ГАИ на кузове. Позднее её уберут

car.ru

Скорее всего, для экспозиции автомобиль подготовили заранее. Но откуда же он взялся в принципе ? По одной из версий, Porsche был официально куплен Советским Союзом у производителя, но другая версия более интересная – поговаривают, что 911-й достался МВД от Леонида Брежнева. Генсек обожал автомобили, однако они ему быстро надоедали и "шли по рукам".

А здесь у машины уже другая раскраска. Кроме того, видны советские номера

А здесь у машины уже другая раскраска. Кроме того, видны советские номера

car.ru

Сразу после выставки Porsche передали ГАИ – машина отправилась в подразделение, подконтрольное лично Начальнику Главного Управления ГАИ МВД СССР (на тот момент эту должность занимал генерал-лейтенант милиции Валерий Лукьянов). Большие начальники любили хорошие автомобили.

Тот же Порше, но уже на балансе АЗЛК. Милицейское оборудование демонтировано, номера - внутризаводские

Тот же Порше, но уже на балансе АЗЛК. Милицейское оборудование демонтировано, номера - внутризаводские

popmech.ru

Через какое-то время спорткар передали заводу АЗЛК для изучения и испытаний. С него сняли "ливреи" и милицейское оборудование, после чего отправили на полигон. Далее история автомобиля, к сожалению, обрывается.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как FIAT доработал ГАЗ-24, однако СССР решил отказаться от запуска обновленной Волги в серию.

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Автор
Виталий Сазонов
Тема
Новости автомира
Теги
Porsche СССР История ретро авто
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