Не только штрафы: украинским водителям придумали наказание за ''лысые'' шины

В Украине необходимо ужесточить ответственность для водителей за использование шин, которые не соответствуют сезону эксплуатации, в зимний период такие меры становятся особенно актуальными.

Об этом заявил в эфире ObozTV автоюрист Денис Конюшко. По его мнению, не надо ограничиваться штрафами.

"Я бы не ставил вопрос денежных штрафов, потому что они не помогают в Украине абсолютно. Ставил бы вопрос о временном изъятии водительского удостоверения", - заявил эксперт.

"Эксплуатация летней резины априори приводит к увеличению количества ДТП и шансов, что машина попадет в аварию. Соответственно, человек, выезжая на такой резине, должен рассчитывать на то, что он опасен для других участников дорожного движения. Тут даже нельзя говорить о том, что есть какая-то неосторожность – человек осознает свои действия. Если человек осознает свои действия и совершает нарушение, то это умышленное нарушение, и должна быть увеличена ответственность", - объяснил он.

По словам автоюриста, есть два вида ответственности – одна просто за передвижение на транспортном средстве с шинами не по сезону, а вторая – эксплуатация таких шин, которая привела к совершению ДТП.

"Ответственность, которая есть на данный момент, не отвечает реалиям, соответственно, ее надо увеличивать", - подчеркнул он.

По словам Конюшко, остается открытым вопрос, как представители полиции будут определять качество шин.

"На данный момент в разделе 31 правил дорожного движения есть обязательные требования к качеству шин, высоте протектора и так далее. Но я ни разу не видел, чтобы представители полиции останавливали на дороге автомобиль и с миллиметровой линейкой меряли шины. А если полицейский "на глаз" будет составлять протокол, то судья его отменит", - объяснил он.

Также автоюрист напомнил водителям, что если ДТП произошло в результате эксплуатации шин, которые не отвечают сезону, страховая компания должна отказать в выплате страхового возмещения.

politeka.net

Как сообщал ObozTV, ранее автоюрист Богдан Глядик предложил для борьбы с нарушителями правил дорожного движения в Украине использовать принудительные общественные работы.

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