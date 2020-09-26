Не только Renault Arkana: какие еще иностранные авто выпускал ЗАЗ

Главной автомобильной новостью месяца в украинском сегменте, без сомнений, стал запуск производства кроссовера Renault Arkana на заводе ЗАЗ. Впрочем, полноценным производством это не назовешь – речь идет о крупноузловой сборке готовых машинокомплектов.

Как бы то ни было, но для Запорожского автозавода и это большое событие, особенно если учесть, что долгие годы завод простаивал. Однако "Аркана" – это не единственное иностранное авто, сборку которого когда-либо осваивал ЗАЗ.

OBOZREVATEL решил вспомнить, какие еще автомобиль производил ЗАЗ кроме своих знаменитых "Запорожцев", "Таврий" и "Славут".

Иностранные автомобили, которые выпускал ЗАЗ Daewoo

В 1998 году завод начал сотрудничество с компанией Daewoo, в связи с чем создаётся ЗАО "Совместное украино-корейское предприятие с иностранной инвестицией „АвтоЗАЗ-Daewoo“. Сразу же после этого предприятие освоило крупноузловую сборку Daewoo Lanos, Daewoo Nubira, Daewoo Leganza. В 2007 году была запущена программа локализации производства автомобиля Daewoo Lanos, проведён рестайлинг модели, после чего она превратилась в ZAZ Lanos. В таком виде знаменитый седан выпускался до 2017 года. В 2000-2017 ЗАЗ также выпускал бюджетную версию "Ланоса", которая известна как ZAZ Sens.

ВАЗ

В 2004 году завод пережил полное обновление средств производства, после чего стал выпускать автомобили АвтоВАЗ – ВАЗ-21093 и ВАЗ-21099. В 2009-году на конвейер становится ВАЗ-210934-20.

Opel

Параллельно с этим впервые в истории ЗАЗ начал собирать автомобиль европейского производства Opel Astra G (полный цикл, со сваркой и окраской).

Chevrolet

В 2009 году ЗАЗ освоил сборку Chevolet. А именно, моделей Aveo и Lacetti. C 2012 года "Авео" продавалась под именем ZAZ Vida.

Chery

В 2011 году на мощностях предприятия ЗАЗ началось производство автомобиля ЗАЗ Forza – копии Chery A13. Три года спустя в Запорожье стартовала сборка седанов Chery E5 и кроссоверов Chery Tiggo.

Lada

После длительного простоя ЗАЗ стал оживать и в 2020 году начал пробное производство автомобилей марки Lada: седана Vesta, кроссовера XRAY и универсала Largus. Машины начали поставлять дилерам, но о серийном выпуске пока речь не идёт.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что уже появились первые обзоры Renault Arkana украинской сборки.