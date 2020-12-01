Не стучать дверьми и не читать комиксы за рулем: 9 самых странных правил для водителей в разных странах мира
Большинство пунктов правил дорожного движения, а также любые другие законы и распоряжения, касающиеся жизни водителей, являются вполне логичным и понятными. Тем не менее, существуют и исключения.
AutoOboz собрал на просторах интернета очень странные правила для водителей, которые действуют в некоторых странах мира по сей день. Всего таких правил получилось девять. По большей части они относятся к Северной Америке, но есть причудливые законы и в Европе.
В Швейцарии запрещено слишком громко хлопать дверью машины после десяти часов вечера.
В Сан-Франциско, США, категорически запрещается мыть и натирать автомобили использованным нижним бельем.
В Германии разрешено водить машину голым. Однако при посадке и высадке обязательно нужно быть в одежде.
В Великобритании мужчинам разрешается сходить по нужде на проселочной дороге, только если они делают это сзади машины, кладут руку на нее и поворачиваются спиной к дороге.
В австралийском штате Виктория запрещено привязывать собаку или козу к машине и так ездить.
В Алабаме, США, водителям запрещено водить машину с завязанными глазами.
В Джаспере, провинция Альберта, Канада, водителям запрещается двигаться быстрее лошади или повозки.
В американском штате Оклахома запрещается читать комиксы во время вождения за рулем.
Водители в Дании должны убедиться, что под машиной никто не лежит, перед тем, как начать движение.
К слову, ранее в мире таких странных правил было намного больше, однако в последние годы их отменили. Например, в свое время в Мемфисе, США, существовал закон, согласно которому женщинам разрешалось водить машину только в том случае, если мужчина шел впереди машины и размахивал красным флагом, чтобы предупредить пешеходов и других водителей о надвигающейся опасности.
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