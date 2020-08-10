Не пытайтесь повторить: Ford Bronco показал свои способности

Несколько недель назад компания Ford официально представила совершенно новый рамный вездеход Bronco, который готов бросить вызов конкурентам и добраться до самых труднодоступных мест нашей планеты.

Чтобы подтвердить не на словах, а на деле возможности своего нового детища, команда Ford отправилась в окрестности города Моаб, расположенном в штате Юта. Здесь на каменистом плато со сложным природным рельефом Ford Bronco демонстрировал свои вездеходные качества.

В испытаниях приняли участие несколько внедорожников, как с короткой, так и с длинной базой. Серийные автомобили оснащены блокировками передних и задних дифференциалов, подвеской с увеличенным клиренсом и улучшенными амортизаторами, а также мощные 35-дюймовые внедорожные шины.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Ford намерена возродить модель Maverick.