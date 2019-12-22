Не менее 16 авто: обнаружено кладбище заброшенных ЗАЗ Славута

В Сети появились фото "кладбища" с заброшенными ЗАЗ-1103 Славута. Ранее эти авто использовались в такси.

Как пишет сообщество Українські автомобілі в Facebook, свалка желтых ЗАЗ-1103 находится в Энергодаре (Запорожская область). Судя по всему, автомобили постигла такая судьба, после того, как их оператор обанкротился. Хотя не исключен другой вариант – владелец службы такси мог обновить парк авто, а Славуты же попросту списал из-за их изношенности.

Кладбище заброшенных ЗАЗ Славута vadia_the_creator, instagram

Так или иначе, в таком состоянии автомобили находятся достаточно давно: многие из них уже поржавели, при этом почти у всех отсутствуют детали, а пару экземпляров и вовсе разукомплектовали, оставив одни кузова.

Кладбище заброшенных ЗАЗ Славута vadia_the_creator, instagram

Кладбище заброшенных ЗАЗ Славута vadia_the_creator, instagram

Кладбище заброшенных ЗАЗ Славута vadia_the_creator, instagram

Есть ли среди них хотя бы одно авто на ходу, сказать сложно. Как можно видеть на фото, всего на импровизированном кладбище находятся 16-17 Славут (плюс ещё 2 авто белого цвета). Это стандартные модификации авто, оснащенные 1,2-литровыми двигателями.

Кладбище заброшенных ЗАЗ Славута vadia_the_creator, instagram

Кладбище заброшенных ЗАЗ Славута vadia_the_creator, instagram

Кладбище заброшенных ЗАЗ Славута vadia_the_creator, instagram

Какова будет дальнейшая судьба покинутых ЗАЗ-1103, неизвестно.

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