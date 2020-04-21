Не хуже Гелендвагена: новый внедорожник Great Wall увидели на улице
Новый Great Wall Hover 2021, будучи намного дешевле Мерседес Гелендваген, может составить ему серьезную конкуренцию. Новинка выйдет на рынок уже в этом году.
Китайский производитель наверняка заметил тренд на ретро-дизайн в сегменте внедорожников: Jeep Renegade, Land Rover Defender, Ford Bronco, Suzuki Jimny и бессменный Mercedes G-class – все эти современные автомобили с удовольствием эксплуатируют классическую стилистику, что позитивно сказывается на их популярности.
Внедорожник Great Wall Hover, у которого никогда не было проблем с продажами, решил присоединиться к модному направлению. Конструкция прежней модели, которая также называется Haval H5, за 15 лет конвейерного производства безнадежно устарела, поэтому преемник необходим.
Как раз его и увидели фотошпионы на дорогах Китая. Прототип закамуфлирован, но благодаря недавним утечкам, мы знаем, как будет выглядеть новый внедорожник. Суровый дизайн, крупная передняя решетка и круглые фары создают для новинки довольно стильный и необычный облик.
Теперь мы выяснили, что задние фонари представляют собой вертикальные блоки, которые соединены длинной светодиодной полосой. Похожее решение было продемонстрировано на Haval Concept H. То же касается салона, в котором появилось узнаваемое рулевое колесо, горизонтальные дефлекторы климатической системы и два крупных монитора, один из которых выполняет функцию цифрового щитка приборов.
Ожидается, что новый Haval H5 2021 модельного года получит рамную конструкцию собственной разработки. Прежняя модель базировалась на компонентах Isuzu Axiom, который появился 20 лет назад. На китайский рынок SUV отправится уже до конца текущего года.
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