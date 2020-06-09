Не было шансов: автомобиль-ракета взорвался при запуске
YouTube-канал Beyond the press подготовил странный ролик с запуском в космос старого Hyundai Getz, который стилизовали под шаттл. Полет быстро закончился, ведь автомобиль просто взорвался.
Целью эксперимента была отправка автомобиля в космос. Таким образом планировали изучить возможность доставки пиццы в космос. Но авторы проекта подошли к решению поставленной задачи очень необычно.
Машину поставили вертикально, как и полагается при запуске космического шаттла. Для создания импульса под автомобилем разместили около 70 кг взрывчатки. Нетрудно догадаться, что транспортное средство просто разорвало на части.
Скорее всего, блогеры понимали, чем все закончится и даже не рассматривали более успешный результат эксперимента.
Напомним, ранее OBOZREVATEL показывал видео, на котором блогер пытался зарядить электромобиль Tesla Model 3 прямо во время движения. Для этого ему понадобилось специальное устройство.