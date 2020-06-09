Не было шансов: автомобиль-ракета взорвался при запуске

YouTube-канал Beyond the press подготовил странный ролик с запуском в космос старого Hyundai Getz, который стилизовали под шаттл. Полет быстро закончился, ведь автомобиль просто взорвался.

Целью эксперимента была отправка автомобиля в космос. Таким образом планировали изучить возможность доставки пиццы в космос. Но авторы проекта подошли к решению поставленной задачи очень необычно.

Автомобиль-ракету пытались запустить в космос, но машина взорвалась скриншот видео

Автомобиль-ракету пытались запустить в космос, но машина взорвалась скриншот видео

Машину поставили вертикально, как и полагается при запуске космического шаттла. Для создания импульса под автомобилем разместили около 70 кг взрывчатки. Нетрудно догадаться, что транспортное средство просто разорвало на части.

Автомобиль-ракету пытались запустить в космос, но машина взорвалась скриншот видео

Автомобиль-ракету пытались запустить в космос, но машина взорвалась скриншот видео

Скорее всего, блогеры понимали, чем все закончится и даже не рассматривали более успешный результат эксперимента.

Напомним, ранее OBOZREVATEL показывал видео, на котором блогер пытался зарядить электромобиль Tesla Model 3 прямо во время движения. Для этого ему понадобилось специальное устройство.

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