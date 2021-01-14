Названы ТОП-5 самых популярных авто в Украине

Компания carVertical провела анализ базы данных 2020 года и выяснила, какие авто являются наиболее популярными среди украинских потребителей.

Согласно статистическим данным, опубликованным компанией, на 2020 год в Украине насчитывается 1,087 млн легковых автомобилей. Для исследования были проанализированы истории моделей, которые чаще других проверялись с помощью базы данных carVertical в Украине в 2020 году. В представленном рейтинге приведена аналитика по более полумиллиону отчетов с января по декабрь 2020 года.

Рейтинг наиболее популярных автомобилей в Украине по данным анализа запросов пользователей carVertical carvertical.com

Выясним, какие модели и марки автомобилей завоевали сердца наибольшего числа украинцев в 2020 году.

Volkswagen Passat занял первую строчку рейтинга volkswagen.com

1. Volkswagen Passat

Модель Passat составляет значительную долю отчетов на украинском авторынке – 5,91%. Несмотря на то, что эта модель производится еще с 1973 года, наиболее популярные среди украинских потребителей, по данным carVertical, приходятся на модели 2016, 2015 и 2013 г.в.

Skoda Octavia – один из самых популярных автомобилей в Украине skoda.com

2. Skoda Octavia

Вторая по популярности модель авто – Skoda Octavia – составляет 3,32% всех отчетов. Что же касается наиболее популярных выпусков, они датируются 2012, 2016 и 2014 годами. В современной интерпретации авто выпускается с 1996 года и является самой продаваемой моделью Skoda за всю историю, произведенной в количестве более 7 млн экземпляров.

Volkswagen Golf вошел в тройку лидеров потребительских интересов украинцев volkswagen.com

3. Volkswagen Golf

Третью строчку рейтинга занял Volkswagen Golf, который уже который год продолжает покорять сердца украинских автолюбителей. Его доля составила 3,19%. Самые популярные выпуски этой модели – 2016, 2015 и 2011 годов. Выпускается эта модель С-сегмента с 1974 года и представлена в различных вариантах кузовов.

Renault Megane остается достаточно востребованным благодаря комфорту и экономичности renault.com

4. Renault Megane

Элегантный француз Renault Megane также успел полюбиться многим украинцам и завоевал долю в 2,55%. Самыми популярными стали модели 2012, 2013 и 2011 годов. Выпускается Megane с 1995 года в кузовах хэтчбек, седан, универсал, купе и кабриолет. Возможно, это не самое бюджетное авто С-сегмента, однако за комфортную подвеску и продуманный просторный салон владельцы легко прощают Megane этот недостаток.

Единственный представитель премиум сегмента в рейтинге – BMW 3 Series bmw.com

5. BMW 3 Series

И, наконец, завершает наш ТОП-5 BMW 3 Series с результатов 1,65% от общего числа запросов. Самые популярные модели – 2013, 2014 и 2011 годов. Эта модель представлена в кузовах седан, универсал, купе и кабриолет.

Тренды

Судя по вышеупомянутых в рейтинге автомобилям, украинский потребитель обращает внимание на практичность, отдавая предпочтение тем, которые способны служить десятки лет и расходовать минимум топлива. В связи с этим, ожидается, что постепенно украинцы будут переходить на новые модели тех же производителей, оставаясь по-прежнему, верными европейскому автопрому.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, в Украине на каждый приобретенный новой автомобиль приходится четыре бывших в употреблении.