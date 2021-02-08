Названы топ-10 самых экономичных автомобилей

Эксперты составили рейтинг из 10 самых экономичных автомобилей в соответствии с европейским ездовым циклом. Список сформировали на основе характеристик расхода топлива, типа двигателя и количества выбросов в атмосферу.

В тройку самых выгодных вошли Opel, Ford и Peugeot. Рейтинг опубликовал сайт AutoMoto.ua.

1. Opel Corsa 1.2

Все чаще марка оборудует свои новые модели гибридными силовыми установками. На Opel Corsa 1.2 таковая имеет мощность 155 лошадиных сил. Компактное авто В-класса тратит 4 литра топлива на 100 км. Автомобиль стоит больше 400 000 грн.

Opel Corsa 1.2 расходует 4 литра топлива на 100 км википедия

2. Ford Fiesta 1.0 EcoBoost

Fiesta с литровой турботройкою назван лучшим в классе компактных автомобилей с бензиновыми двигателями. Машина расходует до 4 литров топлива на 100 км и имеет мощность в 155 л.с. Силовая установка дополнительно оборудована гибридной системой. Цена в салоне – от 500 000 грн.

3. Peugeot 208 BlueHDi 100

Peugeot 208 – первое в классе компактных дизельных авто. Он имеет двигатель 1,5 л мощностью 100 лошадиных сил. Автомобиль расходует 3,4 л дизеля на сотню километров. За него также придется отдать больше 400 000 грн.

4. Toyota Yaris Hybrid

Эта машина экономичнее, чем ее дизельные соседи по классу. Yaris Hybrid расходует всего 2,9 л на 100 км благодаря удачной компоновке гибридных установок. Двигатель объемом 1,5 л имеет 116 "лошадей". Стоимость – от 300 000 грн.

Toyota Yaris Hybrid экономичнее, чем ее дизельные соседи по классу AutoMoto.ua

5. Toyota Prius

Японский автомобиль С-класса имеет наименьший расход топлива в сегменте. На 100 км ему требуется 3,3 литра топлива. Настигает Prius в рейтинге экономичности гибридная Corolla. Ее расходы составляют 3,6 л. Цена – от 700 000 грн.

6. Ford Focus 1.0 EcoBoost Hybrid

Автомобиль С-класса гибридный силовой агрегат мощностью 155 л.с. Ford Focus 1.0 EcoBoost Hybrid расходует 4,1 л на 100 километров. Похожие характеристики имеет Opel Astra 1.2 Direct Injection Turbo: 4,3 л/100 км. Стоит гибридный Ford Focus 1.0 EcoBoost больше 500 000 грн.

7. Ford Mondeo Hybrid

Самым экономичным в D-классе избран гибридный Ford Mondeo. Модель имеет 187 "лошадей", а на 100 км расходует 4,1 литра топлива. В салонах за автомобиль придется отдать около 1 миллиона гривен.

Ford Mondeo Hybrid – самый в D-классе AutoMoto.ua

8. Peugeot 508 BlueHDi 130 EAT8

Автомобиль оснащен полтора литровым дизельным двигателем, который имеет мощность в 131 л.с. На 100 километров пробега Peugeot 508 BlueHDi 130 EAT8 тратит 3,5 л топлива. Новый автомобиль стоит от 800 000 грн.

9. Toyota Camry Hybrid

Это авто доступно только для Северной Америки и Японии. Бензиновая четверка объемом 2,5 литра и электромотор вместе выдают 218 лошадиных сил. На 100 километров Camry Hybrid нужно 4,3 литра топлива. Его стоимость начинается от 900 000 грн.

10. BMW 520d

Это авто признали самым экономичным сразу в двух категориях: седан и универсал. Седан с дизельным двигателем дополнительно оборудован 48-вольтовой силовой установкой, тратит 4,1 л на 100 километров. Универсалу нужно на 0,2 литра больше. Новый BMW 520d стоит почти 1,5 миллиона гривен.

BMW 520d расходует 4,1 л на 100 км AutoMoto.ua

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